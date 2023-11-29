29 ноября 2023

Екатеринбургские силовики скрутили автомобилиста, за которым устроили погоню

Полиция Екатеринбурга устроила погоню за водителем иномарки
© Служба новостей «URA.RU»
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Несколько полицейских машин устроили погоню за екатеринбуржцем Фото:

В Екатеринбурге вечером 29 ноября несколько полицейских машин устроили погоню за водителем иномарки. В итоге беглеца арестовали, рассказал URA.RU читатель агентства.

«Возле развязки „Калины“ силовики скрутили автомобилиста на иномарке. До этого несколько полицейских машин с мигалками устроили за ним погоню», — рассказал читатель агентства, ставший очевидцем происшествия.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. В пресс-службе ведомства пообещали уточнить информацию об инциденте.

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В Екатеринбурге вечером 29 ноября несколько полицейских машин устроили погоню за водителем иномарки. В итоге беглеца арестовали, рассказал URA.RU читатель агентства. «Возле развязки „Калины“ силовики скрутили автомобилиста на иномарке. До этого несколько полицейских машин с мигалками устроили за ним погоню», — рассказал читатель агентства, ставший очевидцем происшествия. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. В пресс-службе ведомства пообещали уточнить информацию об инциденте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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