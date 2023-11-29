Екатеринбургские силовики скрутили автомобилиста, за которым устроили погоню

Несколько полицейских машин устроили погоню за екатеринбуржцем
В Екатеринбурге вечером 29 ноября несколько полицейских машин устроили погоню за водителем иномарки. В итоге беглеца арестовали, рассказал URA.RU читатель агентства.
«Возле развязки „Калины“ силовики скрутили автомобилиста на иномарке. До этого несколько полицейских машин с мигалками устроили за ним погоню», — рассказал читатель агентства, ставший очевидцем происшествия.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. В пресс-службе ведомства пообещали уточнить информацию об инциденте.
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