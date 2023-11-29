Екатеринбургские силовики скрутили автомобилиста, за которым устроили погоню

Полиция Екатеринбурга устроила погоню за водителем иномарки

30 ноября 2023 в 03:40 Размер текста - 17 +

Несколько полицейских машин устроили погоню за екатеринбуржцем Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге вечером 29 ноября несколько полицейских машин устроили погоню за водителем иномарки. В итоге беглеца арестовали, рассказал URA.RU читатель агентства. «Возле развязки „Калины“ силовики скрутили автомобилиста на иномарке. До этого несколько полицейских машин с мигалками устроили за ним погоню», — рассказал читатель агентства, ставший очевидцем происшествия. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. В пресс-службе ведомства пообещали уточнить информацию об инциденте.

В Екатеринбурге вечером 29 ноября несколько полицейских машин устроили погоню за водителем иномарки. В итоге беглеца арестовали, рассказал URA.RU читатель агентства. «Возле развязки „Калины“ силовики скрутили автомобилиста на иномарке. До этого несколько полицейских машин с мигалками устроили за ним погоню», — рассказал читатель агентства, ставший очевидцем происшествия. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. В пресс-службе ведомства пообещали уточнить информацию об инциденте.