29 ноября 2023

Священники вступают в процесс банкротства сына экс-губернатора Дубровского

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Александр Дубровский. Магнитогорск, дубровский александр, дубровская ирина
Фирма Александра Дубровского отказывается платить по счетам Фото:
новость из сюжета
Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

«Духовно-просветительский центр имени священномученика Петра, Митрополита Крутицкого» (Магнитогорск) хочет войти в число кредиторов фирмы «ЧСК» сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, Александра. В арбитражный суд региона поступило соответствующее ходатайство.

«Заявление от АНО „Духовно-просветительский центр имени священномученика Петра, Митрополита Крутицкого“ об установлении размера требований кредиторов», — указано в картотеке суда. Заявление пока не принято к производству.

Священнослужители с весны 2020 года пытаются взыскать с «ЧСК» («Челябстройкомплект») 7,5 млн рублей из-за срыва сроков строительства здания. Субсидию на строительство центр получили от Федерального агентства по делам национальностей. В ходе споров сумма иска снизилась до 6 млн рублей. Суды несколько раз выносили решение в пользу АНО, но фирма Александра Дубровского отказывается платить по счетам и выдвигает встречные иски, требуя проведения дополнительных экспертиз.

С 1 ноября «ЧСК» признали банкротом из-за долгов перед другой семейной фирмой, «Монтажник». В кредиторы уже заявились налоговики и бывшие деловые партнеры. Компания «Монтажник» также признана финансово несостоятельной. Обанкрочены Борис и Александр Дубровские. Бывший губернатор после отставки покинул Россию. Представители его семьи со СМИ не общаются.

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«Духовно-просветительский центр имени священномученика Петра, Митрополита Крутицкого» (Магнитогорск) хочет войти в число кредиторов фирмы «ЧСК» сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, Александра. В арбитражный суд региона поступило соответствующее ходатайство. «Заявление от АНО „Духовно-просветительский центр имени священномученика Петра, Митрополита Крутицкого“ об установлении размера требований кредиторов», — указано в картотеке суда. Заявление пока не принято к производству. Священнослужители с весны 2020 года пытаются взыскать с «ЧСК» («Челябстройкомплект») 7,5 млн рублей из-за срыва сроков строительства здания. Субсидию на строительство центр получили от Федерального агентства по делам национальностей. В ходе споров сумма иска снизилась до 6 млн рублей. Суды несколько раз выносили решение в пользу АНО, но фирма Александра Дубровского отказывается платить по счетам и выдвигает встречные иски, требуя проведения дополнительных экспертиз. С 1 ноября «ЧСК» признали банкротом из-за долгов перед другой семейной фирмой, «Монтажник». В кредиторы уже заявились налоговики и бывшие деловые партнеры. Компания «Монтажник» также признана финансово несостоятельной. Обанкрочены Борис и Александр Дубровские. Бывший губернатор после отставки покинул Россию. Представители его семьи со СМИ не общаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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