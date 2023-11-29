Священники вступают в процесс банкротства сына экс-губернатора Дубровского

30 ноября 2023 в 04:09 Размер текста - 17 +

Фирма Александра Дубровского отказывается платить по счетам Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского «Духовно-просветительский центр имени священномученика Петра, Митрополита Крутицкого» (Магнитогорск) хочет войти в число кредиторов фирмы «ЧСК» сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, Александра. В арбитражный суд региона поступило соответствующее ходатайство. «Заявление от АНО „Духовно-просветительский центр имени священномученика Петра, Митрополита Крутицкого“ об установлении размера требований кредиторов», — указано в картотеке суда. Заявление пока не принято к производству. Священнослужители с весны 2020 года пытаются взыскать с «ЧСК» («Челябстройкомплект») 7,5 млн рублей из-за срыва сроков строительства здания. Субсидию на строительство центр получили от Федерального агентства по делам национальностей. В ходе споров сумма иска снизилась до 6 млн рублей. Суды несколько раз выносили решение в пользу АНО, но фирма Александра Дубровского отказывается платить по счетам и выдвигает встречные иски, требуя проведения дополнительных экспертиз. С 1 ноября «ЧСК» признали банкротом из-за долгов перед другой семейной фирмой, «Монтажник». В кредиторы уже заявились налоговики и бывшие деловые партнеры. Компания «Монтажник» также признана финансово несостоятельной. Обанкрочены Борис и Александр Дубровские. Бывший губернатор после отставки покинул Россию. Представители его семьи со СМИ не общаются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Духовно-просветительский центр имени священномученика Петра, Митрополита Крутицкого» (Магнитогорск) хочет войти в число кредиторов фирмы «ЧСК» сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, Александра. В арбитражный суд региона поступило соответствующее ходатайство. «Заявление от АНО „Духовно-просветительский центр имени священномученика Петра, Митрополита Крутицкого“ об установлении размера требований кредиторов», — указано в картотеке суда. Заявление пока не принято к производству. Священнослужители с весны 2020 года пытаются взыскать с «ЧСК» («Челябстройкомплект») 7,5 млн рублей из-за срыва сроков строительства здания. Субсидию на строительство центр получили от Федерального агентства по делам национальностей. В ходе споров сумма иска снизилась до 6 млн рублей. Суды несколько раз выносили решение в пользу АНО, но фирма Александра Дубровского отказывается платить по счетам и выдвигает встречные иски, требуя проведения дополнительных экспертиз. С 1 ноября «ЧСК» признали банкротом из-за долгов перед другой семейной фирмой, «Монтажник». В кредиторы уже заявились налоговики и бывшие деловые партнеры. Компания «Монтажник» также признана финансово несостоятельной. Обанкрочены Борис и Александр Дубровские. Бывший губернатор после отставки покинул Россию. Представители его семьи со СМИ не общаются.