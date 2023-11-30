На Украине заявили о подготовке к переговорам с Россией

Политолог Бортник: украинские власти готовят народ к перемирию с Россией

30 ноября 2023 в 08:19 Размер текста - 17 +

На Украине идет подготовка к мирным переговорам, считает Руслан Бортник Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские политики готовят народ к мирным переговорам с Россией для окончания конфликта. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, нестабильная помощь Запада вынудит Киев вернуться к вопросу о мире с РФ. «Наши политики вешают это ружье уже на стену, <…> (заявляют о необходимости мира с РФ — прим. URA.RU) чтобы мы привыкали к его виду. Очевидно, что есть определенная подготовка к возможным переговорам», — рассказал Бортник в эфире «Новости.LIVE». Политолог считает, что нестабильность поддержки Запада заставит Украину поменять свою позицию по отказу мирного урегулирования конфликта с Россией. Ранее директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид сообщал, что США переложит заключение мира на Украине на президента страны Владимира Зеленского. По его словам, такую стратегию выбрал лидер Штатов Джо Байден. Западное издание Front Populaire писало, что Зеленскому придется согласиться на условия РФ касательно переговоров, когда поддержка Запада иссякнет полностью.

Украинские политики готовят народ к мирным переговорам с Россией для окончания конфликта. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, нестабильная помощь Запада вынудит Киев вернуться к вопросу о мире с РФ. «Наши политики вешают это ружье уже на стену, <…> (заявляют о необходимости мира с РФ — прим. URA.RU) чтобы мы привыкали к его виду. Очевидно, что есть определенная подготовка к возможным переговорам», — рассказал Бортник в эфире «Новости.LIVE». Политолог считает, что нестабильность поддержки Запада заставит Украину поменять свою позицию по отказу мирного урегулирования конфликта с Россией. Ранее директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид сообщал, что США переложит заключение мира на Украине на президента страны Владимира Зеленского. По его словам, такую стратегию выбрал лидер Штатов Джо Байден. Западное издание Front Populaire писало, что Зеленскому придется согласиться на условия РФ касательно переговоров, когда поддержка Запада иссякнет полностью.