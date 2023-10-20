Зеленскому предложили принять четыре условия России

FP: Зеленскому стоит признать потерю бывших территорий Украины

20 октября 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский должен согласиться на ограниченную демилитаризацию, пишет Front Populaire Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В распоряжении главы Украины Владимира Зеленского имеется четыре условия от России, выполнение которых поможет достичь мира в условиях снижения поддержки со стороны Запада. Об этом пишет издание Front Populaire. «Зеленскому придется согласиться на четыре условия, чтобы обеспечить мир в ситуации, когда поддержка Запада начинает угасать», — говорится в материале издания. Там отметили, что первое условие предусматривает признание Киевом потери бывших территорий. Второе условие требует, чтобы Украина стала «нейтральной», отказавшись от стремления вступить в НАТО и ЕС. Третье условие связано с закреплением равноправного использования русского языка вместе с украинским в конституции. И, наконец, Украина должна согласиться на ограниченную демилитаризацию, которая может быть компенсирована договором о взаимной обороне с Германией, Францией и Польшей, заключили в статье. В контексте возможных мирных переговоров по Украине, глава министерства обороны Германии Борис Писториус подчеркнул важность компромиссов. Он привел пример Вестфальского соглашения 1648 года, где признание территориальных завоеваний стало результатом переговоров. Писториус подчеркнул необходимость терпения, упорства, готовности к компромиссам и креативности для достижения мира в настоящее время. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Кремле рассматривают возможность проведения переговоров с Украиной, однако на данный момент нет предпосылок для их начала. Россия открыта для конструктивных разговоров, но сейчас нет оснований для их возобновления, передает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В распоряжении главы Украины Владимира Зеленского имеется четыре условия от России, выполнение которых поможет достичь мира в условиях снижения поддержки со стороны Запада. Об этом пишет издание Front Populaire. «Зеленскому придется согласиться на четыре условия, чтобы обеспечить мир в ситуации, когда поддержка Запада начинает угасать», — говорится в материале издания. Там отметили, что первое условие предусматривает признание Киевом потери бывших территорий. Второе условие требует, чтобы Украина стала «нейтральной», отказавшись от стремления вступить в НАТО и ЕС. Третье условие связано с закреплением равноправного использования русского языка вместе с украинским в конституции. И, наконец, Украина должна согласиться на ограниченную демилитаризацию, которая может быть компенсирована договором о взаимной обороне с Германией, Францией и Польшей, заключили в статье. В контексте возможных мирных переговоров по Украине, глава министерства обороны Германии Борис Писториус подчеркнул важность компромиссов. Он привел пример Вестфальского соглашения 1648 года, где признание территориальных завоеваний стало результатом переговоров. Писториус подчеркнул необходимость терпения, упорства, готовности к компромиссам и креативности для достижения мира в настоящее время. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Кремле рассматривают возможность проведения переговоров с Украиной, однако на данный момент нет предпосылок для их начала. Россия открыта для конструктивных разговоров, но сейчас нет оснований для их возобновления, передает «Царьград».