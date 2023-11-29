Пьяный свердловчанин надругался над 8-летней девочкой в лесу

В Каменске-Уральском (Свердловская область) пьяный мужчина, уже имевший судимости, затащил в лес 8-летнюю девочку, которая возвращалась из школы, и надругался над ней. Его задержали сразу же на месте преступления, сообщил осведомленный источник.
«Навстречу ей шел злоумышленник, который набросился на нее, затащил в лес, где и надругался», — цитирует «Рен-ТВ» собеседника. Мужчину спугнул проезжающий полицейский автомобиль — он оттолкнул ребенка и попытался сбежать, но его задержали.
Выяснилось, что задержанный неоднократно был судим. В отношении его возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области, но там воздержались от ответа.
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