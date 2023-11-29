29 ноября 2023

Пьяный свердловчанин надругался над 8-летней девочкой в лесу

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, происшествие, дежурная часть, ппс, лента ограждения, место проишествия, полиция, 02, 112, оцепление чп
Полицейские задержали злоумышленника на месте преступления Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) пьяный мужчина, уже имевший судимости, затащил в лес 8-летнюю девочку, которая возвращалась из школы, и надругался над ней. Его задержали сразу же на месте преступления, сообщил осведомленный источник.

«Навстречу ей шел злоумышленник, который набросился на нее, затащил в лес, где и надругался», — цитирует «Рен-ТВ» собеседника. Мужчину спугнул проезжающий полицейский автомобиль — он оттолкнул ребенка и попытался сбежать, но его задержали.

Выяснилось, что задержанный неоднократно был судим. В отношении его возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области, но там воздержались от ответа.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) пьяный мужчина, уже имевший судимости, затащил в лес 8-летнюю девочку, которая возвращалась из школы, и надругался над ней. Его задержали сразу же на месте преступления, сообщил осведомленный источник. «Навстречу ей шел злоумышленник, который набросился на нее, затащил в лес, где и надругался», — цитирует «Рен-ТВ» собеседника. Мужчину спугнул проезжающий полицейский автомобиль — он оттолкнул ребенка и попытался сбежать, но его задержали. Выяснилось, что задержанный неоднократно был судим. В отношении его возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области, но там воздержались от ответа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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