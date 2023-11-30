Лидер ЛДПР Слуцкий посетит Тюмень

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий приедет в Тюмень 8 декабря. Точной программы визита руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе пока нет. Известно, что Слуцкий проведет в Тюмени два дня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе парламентской партии ЛДПР.
«Поездка Леонида Слуцкого в Тюмень планируется на 8—9 декабря. Точной программы пока нет, но будут встречи с партийным активом и руководством Тюменской области», — сообщили в пресс-службе ЛДПР.
Преемник Владимира Жириновского побывает в Тюмени впервые после избрания на пост главы ЛДПР в мае 2022 года. Планировавшийся в октябре 2023 года визит Слуцкого в Тюмень был отменен в последний момент.
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