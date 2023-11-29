29 ноября 2023

Тюменка стала участницей шоу «Давай поженимся!»

© Служба новостей «URA.RU»
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Телестудия РМК в БЦ Высоцкий. Екатеринбург, камера, видеокамера, студия, съемка, телевидение, телестудия, шоу
Фитнес-тренер из Тюмени приняла участие в шоу «Давай поженимся!» Фото:

Жительница Тюмени Марина приняла участие в съемках шоу «Давай поженимся!». Запись программы была опубликована на официальном сайте Первого канала.

«Марина, 36 лет. Пока боролась за жизнь маленького сына, муж привел в их дом любовницу и обустроил с ней совместный быт в одной из комнат. Марина фитнес-тренер, живет в Тюмени. Признается, что громко смеется, много ест и быстро одевается. Предупреждает, что у нее волевой характер. Избранником Марины не станет рыжеволосый, сутулый или слишком худощавый мужчина с проблемными зубами», — рассказала про тюменку ведущая шоу Лариса Гузеева.

За сердце тюменки боролись три жениха: 40-летний финтес-тренер Александр, 32-летний предприниматель Владимир и 39-летний коммерсант Карен. Тюменка отдала предпочтение последнему.

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Жительница Тюмени Марина приняла участие в съемках шоу «Давай поженимся!». Запись программы была опубликована на официальном сайте Первого канала. «Марина, 36 лет. Пока боролась за жизнь маленького сына, муж привел в их дом любовницу и обустроил с ней совместный быт в одной из комнат. Марина фитнес-тренер, живет в Тюмени. Признается, что громко смеется, много ест и быстро одевается. Предупреждает, что у нее волевой характер. Избранником Марины не станет рыжеволосый, сутулый или слишком худощавый мужчина с проблемными зубами», — рассказала про тюменку ведущая шоу Лариса Гузеева. За сердце тюменки боролись три жениха: 40-летний финтес-тренер Александр, 32-летний предприниматель Владимир и 39-летний коммерсант Карен. Тюменка отдала предпочтение последнему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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