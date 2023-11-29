Тюменка стала участницей шоу «Давай поженимся!»

30 ноября 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

Фитнес-тренер из Тюмени приняла участие в шоу «Давай поженимся!» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Тюмени Марина приняла участие в съемках шоу «Давай поженимся!». Запись программы была опубликована на официальном сайте Первого канала. «Марина, 36 лет. Пока боролась за жизнь маленького сына, муж привел в их дом любовницу и обустроил с ней совместный быт в одной из комнат. Марина фитнес-тренер, живет в Тюмени. Признается, что громко смеется, много ест и быстро одевается. Предупреждает, что у нее волевой характер. Избранником Марины не станет рыжеволосый, сутулый или слишком худощавый мужчина с проблемными зубами», — рассказала про тюменку ведущая шоу Лариса Гузеева. За сердце тюменки боролись три жениха: 40-летний финтес-тренер Александр, 32-летний предприниматель Владимир и 39-летний коммерсант Карен. Тюменка отдала предпочтение последнему.

Жительница Тюмени Марина приняла участие в съемках шоу «Давай поженимся!». Запись программы была опубликована на официальном сайте Первого канала. «Марина, 36 лет. Пока боролась за жизнь маленького сына, муж привел в их дом любовницу и обустроил с ней совместный быт в одной из комнат. Марина фитнес-тренер, живет в Тюмени. Признается, что громко смеется, много ест и быстро одевается. Предупреждает, что у нее волевой характер. Избранником Марины не станет рыжеволосый, сутулый или слишком худощавый мужчина с проблемными зубами», — рассказала про тюменку ведущая шоу Лариса Гузеева. За сердце тюменки боролись три жениха: 40-летний финтес-тренер Александр, 32-летний предприниматель Владимир и 39-летний коммерсант Карен. Тюменка отдала предпочтение последнему.