Власти Кургана объяснили, зачем продают помещения детсадов

В Кургане продадут помещения детсадов в жилых домах

Мэрия Кургана планируют продать бывшие помещения детских садов в хрущевках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана планируют продавать помещения детских садов в жилых домах старой постройки, которые больше не используются и не подходят под новые стандарты для дошкольных учреждений. Вырученные с их продажи деньги пополнят бюджет города и будут направлены на улучшение жизни горожан. Об этом сообщается на сайте администрации Кургана.

«Открытие новых детсадов позволило отказаться от использования помещений на первых этажах жилых домов старой постройки (хрущевок), которые задействовали, чтобы обеспечить доступность дошкольного образования. Чтобы не обременять городской бюджет лишними расходами по их содержанию, рассматривается вопрос о включении таких помещений в программу приватизации муниципального имущества на 2024 год. Средства от их реализации будут направлены на выполнение социально значимых обязательств перед жителями города», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрация Кургана отметили, что отдельно стоящие здания детсадов имеют большую площадь, территорию для прогулок и гораздо безопаснее. К тому же, существенным минусом использования помещений в зданиях хрущевок было наличие у них общих коммуникаций и подача тепла в детсад полностью зависела от готовности дома. По данным чиновников, в список на приватизацию планируется включить встроенные нежилые помещения бывших детских садов по адресам ул. Пичугина, д. 26, ул. Пролетарская, д. 67 и ул. К. Мяготина, д. 130.

За последние три года в Кургане построено пять новых комфортных и детских садов. Они расположены в микрорайоне Заозерный, на бульваре Солнечном, а также по улицам Зайцева и Урожайная. Всего создано более тысячи мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Также предоставляются места для детей от 1,5 лет и младше.