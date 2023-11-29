29 ноября 2023

Пермского депутата Лисняка лишили мандата за прогулы и сокрытие доходов

© Служба новостей «URA.RU»
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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, лисняк илья
В апреле Илья Лисняк уехал из России Фото:

Депутаты заксобрания Пермского края официально лишили мандата коллегу Илью Лисняка. Решение было принято на пленарном заседании 30 ноября. Трансляция проходит на сайте заксобрания.

«В соответствии с пунктами 13,15 части 1 статьи 3 закона Пермского края „О статусе депутата“ заксобрание постановляет прекратить досрочно с 30 ноября 2023 года полномочия депутата Лисняка Ильи Николаевича. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия», — отмечено в проекте постановления. В этих пунктах речь идет о систематическом нарушении антикоррупционного законодательства, то есть сокрытия доходов, а также о пропуске заседаний в течение шести месяцев.

Решение поддержали 43 депутата, один высказался против. Авторами проекта постановления стали спикер Валерий Сухих, а также депутаты Александр Третьяков, Алексей Мельников и Надежда Лядова. Основанием стало решение парламентской комиссии по контролю за сведениями о доходах. Также Илья Лисняк с апреля 2023 года не посещает заседания. Он стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве и сбежал из РФ.

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Депутаты заксобрания Пермского края официально лишили мандата коллегу Илью Лисняка. Решение было принято на пленарном заседании 30 ноября. Трансляция проходит на сайте заксобрания. «В соответствии с пунктами 13,15 части 1 статьи 3 закона Пермского края „О статусе депутата“ заксобрание постановляет прекратить досрочно с 30 ноября 2023 года полномочия депутата Лисняка Ильи Николаевича. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия», — отмечено в проекте постановления. В этих пунктах речь идет о систематическом нарушении антикоррупционного законодательства, то есть сокрытия доходов, а также о пропуске заседаний в течение шести месяцев. Решение поддержали 43 депутата, один высказался против. Авторами проекта постановления стали спикер Валерий Сухих, а также депутаты Александр Третьяков, Алексей Мельников и Надежда Лядова. Основанием стало решение парламентской комиссии по контролю за сведениями о доходах. Также Илья Лисняк с апреля 2023 года не посещает заседания. Он стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве и сбежал из РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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