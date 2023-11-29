Три хоккеиста челябинского «Трактора» сыграют на Кубке Первого канала

Три игрока челябинского хоккейного клуба «Трактор» вошли в окончательный состав «России 25». Об этом сообщили 30 ноября в пресс-службе клуба.
«Илья Карпухин, Сергей Телегин и Максим Шабанов в составе сборной выступят на Кубке Первого канала. Кубок пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря», — сообщили в пресс-службе.
В предварительном составе сборной числилось четыре челябинских игрока, но в окончательный состав не включен нападающий Семен Дер-Аргучинцев. Тем не менее «Трактор» по сравнению с прошлым годом увеличил свое присутствие в сборной. В прошлом году в состав национальной команды, игравшей на Кубке Первого канала, вошли трактористы Владимир Ткачев и Сергей Телегин.
В состав сборной страны на Кубок Первого канала в этом году не попали игроки магнитогорского «Металлурга» и екатерибургского «Автомобилиста». Также не попали в сборную представители уфимского «Салавата Юлаева», омского «Авангарда» и новосибирской «Сибири».
Расписание матчей Кубка Первого канала (время московское)
14 декабря, четверг
14:00 Белоруссия — Китай
18:30 Россия — Казахстан
16 декабря, суббота
11:00 Казахстан — Китай
15:00 Белоруссия — Россия
17 декабря, воскресенье
11:00 Белоруссия — Казахстан
15:00 Россия — Китай
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