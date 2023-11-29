Три хоккеиста челябинского «Трактора» сыграют на Кубке Первого канала

30 ноября 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Челябинские болельщики смогут поддержать трактористов на играх с участием сборной России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Три игрока челябинского хоккейного клуба «Трактор» вошли в окончательный состав «России 25». Об этом сообщили 30 ноября в пресс-службе клуба. «Илья Карпухин, Сергей Телегин и Максим Шабанов в составе сборной выступят на Кубке Первого канала. Кубок пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря», — сообщили в пресс-службе. В предварительном составе сборной числилось четыре челябинских игрока, но в окончательный состав не включен нападающий Семен Дер-Аргучинцев. Тем не менее «Трактор» по сравнению с прошлым годом увеличил свое присутствие в сборной. В прошлом году в состав национальной команды, игравшей на Кубке Первого канала, вошли трактористы Владимир Ткачев и Сергей Телегин. В состав сборной страны на Кубок Первого канала в этом году не попали игроки магнитогорского «Металлурга» и екатерибургского «Автомобилиста». Также не попали в сборную представители уфимского «Салавата Юлаева», омского «Авангарда» и новосибирской «Сибири». Расписание матчей Кубка Первого канала (время московское) 14 декабря, четверг 14:00 Белоруссия — Китай 18:30 Россия — Казахстан 16 декабря, суббота 11:00 Казахстан — Китай 15:00 Белоруссия — Россия 17 декабря, воскресенье 11:00 Белоруссия — Казахстан 15:00 Россия — Китай

Три игрока челябинского хоккейного клуба «Трактор» вошли в окончательный состав «России 25». Об этом сообщили 30 ноября в пресс-службе клуба. «Илья Карпухин, Сергей Телегин и Максим Шабанов в составе сборной выступят на Кубке Первого канала. Кубок пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря», — сообщили в пресс-службе. В предварительном составе сборной числилось четыре челябинских игрока, но в окончательный состав не включен нападающий Семен Дер-Аргучинцев. Тем не менее «Трактор» по сравнению с прошлым годом увеличил свое присутствие в сборной. В прошлом году в состав национальной команды, игравшей на Кубке Первого канала, вошли трактористы Владимир Ткачев и Сергей Телегин. В состав сборной страны на Кубок Первого канала в этом году не попали игроки магнитогорского «Металлурга» и екатерибургского «Автомобилиста». Также не попали в сборную представители уфимского «Салавата Юлаева», омского «Авангарда» и новосибирской «Сибири». Расписание матчей Кубка Первого канала (время московское) 14 декабря, четверг 14:00 Белоруссия — Китай 18:30 Россия — Казахстан 16 декабря, суббота 11:00 Казахстан — Китай 15:00 Белоруссия — Россия 17 декабря, воскресенье 11:00 Белоруссия — Казахстан 15:00 Россия — Китай