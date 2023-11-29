29 ноября 2023

Три хоккеиста челябинского «Трактора» сыграют на Кубке Первого канала

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Чемпионат мира по хоккею среди юниоров U18. Матч сборная России - сборная США. Челябинск, чмз, болельщики
Челябинские болельщики смогут поддержать трактористов на играх с участием сборной России Фото:

Три игрока челябинского хоккейного клуба «Трактор» вошли в окончательный состав «России 25». Об этом сообщили 30 ноября в пресс-службе клуба.

«Илья Карпухин, Сергей Телегин и Максим Шабанов в составе сборной выступят на Кубке Первого канала. Кубок пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря», — сообщили в пресс-службе.

В предварительном составе сборной числилось четыре челябинских игрока, но в окончательный состав не включен нападающий Семен Дер-Аргучинцев. Тем не менее «Трактор» по сравнению с прошлым годом увеличил свое присутствие в сборной. В прошлом году в состав национальной команды, игравшей на Кубке Первого канала, вошли трактористы Владимир Ткачев и Сергей Телегин.

В состав сборной страны на Кубок Первого канала в этом году не попали игроки магнитогорского «Металлурга» и екатерибургского «Автомобилиста». Также не попали в сборную представители уфимского «Салавата Юлаева», омского «Авангарда» и новосибирской «Сибири».

Расписание матчей Кубка Первого канала (время московское)

14 декабря, четверг

14:00 Белоруссия — Китай

18:30 Россия — Казахстан

16 декабря, суббота

11:00 Казахстан — Китай

15:00 Белоруссия — Россия

17 декабря, воскресенье

11:00 Белоруссия — Казахстан

15:00 Россия — Китай

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Три игрока челябинского хоккейного клуба «Трактор» вошли в окончательный состав «России 25». Об этом сообщили 30 ноября в пресс-службе клуба. «Илья Карпухин, Сергей Телегин и Максим Шабанов в составе сборной выступят на Кубке Первого канала. Кубок пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря», — сообщили в пресс-службе. В предварительном составе сборной числилось четыре челябинских игрока, но в окончательный состав не включен нападающий Семен Дер-Аргучинцев. Тем не менее «Трактор» по сравнению с прошлым годом увеличил свое присутствие в сборной. В прошлом году в состав национальной команды, игравшей на Кубке Первого канала, вошли трактористы Владимир Ткачев и Сергей Телегин. В состав сборной страны на Кубок Первого канала в этом году не попали игроки магнитогорского «Металлурга» и екатерибургского «Автомобилиста». Также не попали в сборную представители уфимского «Салавата Юлаева», омского «Авангарда» и новосибирской «Сибири». Расписание матчей Кубка Первого канала (время московское) 14 декабря, четверг 14:00 Белоруссия — Китай 18:30 Россия — Казахстан 16 декабря, суббота 11:00 Казахстан — Китай 15:00 Белоруссия — Россия 17 декабря, воскресенье 11:00 Белоруссия — Казахстан 15:00 Россия — Китай
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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