29 ноября 2023

Пермские страховщики назвали модели автомобилей, которые реже попадают в ДТП

В Перми в ДТП реже попадают автомобили Lada XRAY, Renault Sandero и Hyundai ix35
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Платные парковочные пространства. Екатеринбург, снег, платная парковка, парковка машин, зима, стоянка, автолюбитель, автомобиль, парковка автомобилей, парковочная зона, парковка, машина
Самые аккуратные водители ездят на Lada XRAY Фото:

В Перми назвали марки автомобилей, которые реже всего попадают в аварии. Самые аккуратные водители ездят на Lada XRAY, Renault Sandero и Hyundai ix35. Такие данные приводят аналитики «Группы Ренессанс страхование».

«В большинстве случаев, самыми аккуратными водителями в городе становятся владельцы Lada XRAY — частота их попадания в ДТП равна 5,9%. В пятерку лидеров по безопасности вошли Renault Sandero (6,4%), Hyundai ix35 (6,5%), Ford Focus (6,7%) и Nissan Qashqai (7%)», — говорится в исследовании.

Также аналитики в провели исследование среди автомобилей, которые чаще всего попадают в аварии. Самыми неаккуратными водителями оказались владельцы Haval Jolion. Частота попаданий в ДТП составляет 18,5%. Также в лидерах Chery Tiggo 7 (14,5%). Аналитики объясняют такие цифры тем, что данные иномарки очень популярны в Перми.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми назвали марки автомобилей, которые реже всего попадают в аварии. Самые аккуратные водители ездят на Lada XRAY, Renault Sandero и Hyundai ix35. Такие данные приводят аналитики «Группы Ренессанс страхование». «В большинстве случаев, самыми аккуратными водителями в городе становятся владельцы Lada XRAY — частота их попадания в ДТП равна 5,9%. В пятерку лидеров по безопасности вошли Renault Sandero (6,4%), Hyundai ix35 (6,5%), Ford Focus (6,7%) и Nissan Qashqai (7%)», — говорится в исследовании. Также аналитики в провели исследование среди автомобилей, которые чаще всего попадают в аварии. Самыми неаккуратными водителями оказались владельцы Haval Jolion. Частота попаданий в ДТП составляет 18,5%. Также в лидерах Chery Tiggo 7 (14,5%). Аналитики объясняют такие цифры тем, что данные иномарки очень популярны в Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...