Пермские страховщики назвали модели автомобилей, которые реже попадают в ДТП

В Перми в ДТП реже попадают автомобили Lada XRAY, Renault Sandero и Hyundai ix35

30 ноября 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Самые аккуратные водители ездят на Lada XRAY Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми назвали марки автомобилей, которые реже всего попадают в аварии. Самые аккуратные водители ездят на Lada XRAY, Renault Sandero и Hyundai ix35. Такие данные приводят аналитики «Группы Ренессанс страхование». «В большинстве случаев, самыми аккуратными водителями в городе становятся владельцы Lada XRAY — частота их попадания в ДТП равна 5,9%. В пятерку лидеров по безопасности вошли Renault Sandero (6,4%), Hyundai ix35 (6,5%), Ford Focus (6,7%) и Nissan Qashqai (7%)», — говорится в исследовании. Также аналитики в провели исследование среди автомобилей, которые чаще всего попадают в аварии. Самыми неаккуратными водителями оказались владельцы Haval Jolion. Частота попаданий в ДТП составляет 18,5%. Также в лидерах Chery Tiggo 7 (14,5%). Аналитики объясняют такие цифры тем, что данные иномарки очень популярны в Перми.

В Перми назвали марки автомобилей, которые реже всего попадают в аварии. Самые аккуратные водители ездят на Lada XRAY, Renault Sandero и Hyundai ix35. Такие данные приводят аналитики «Группы Ренессанс страхование». «В большинстве случаев, самыми аккуратными водителями в городе становятся владельцы Lada XRAY — частота их попадания в ДТП равна 5,9%. В пятерку лидеров по безопасности вошли Renault Sandero (6,4%), Hyundai ix35 (6,5%), Ford Focus (6,7%) и Nissan Qashqai (7%)», — говорится в исследовании. Также аналитики в провели исследование среди автомобилей, которые чаще всего попадают в аварии. Самыми неаккуратными водителями оказались владельцы Haval Jolion. Частота попаданий в ДТП составляет 18,5%. Также в лидерах Chery Tiggo 7 (14,5%). Аналитики объясняют такие цифры тем, что данные иномарки очень популярны в Перми.