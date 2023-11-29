В Свердловской области девочка-вожатая умерла в лагере

30 ноября 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

Девочке пытались помочь врачи, но спасти ее не удалось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Лесном (Свердловская область) в детском оздоровительном лагере «Солнышко» во время мероприятия в актовом зале девочке-вожатой стало плохо. Ей вызвали скорую, но спасти не удалось, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. «Около 16:05 часов 29 ноября подросток приехала в оздоровительный центр на рейсовом автобусе с другими несовершеннолетними, которые занимались в отряде вожатых, чтобы провести мероприятия для отдыхающих по путевке детей. Мероприятие длилось около час в актовом зале, где присутствовали и воспитатели, и отдыхающие дети», — публикует обстоятельства трагедии telegram-канал надзорного ведомства. Спустя полтора часа девочка внезапно потеряла сознание. Ее попытались привести в чувство, вызвали скорую, но спасти не удалось. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

В Лесном (Свердловская область) в детском оздоровительном лагере «Солнышко» во время мероприятия в актовом зале девочке-вожатой стало плохо. Ей вызвали скорую, но спасти не удалось, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. «Около 16:05 часов 29 ноября подросток приехала в оздоровительный центр на рейсовом автобусе с другими несовершеннолетними, которые занимались в отряде вожатых, чтобы провести мероприятия для отдыхающих по путевке детей. Мероприятие длилось около час в актовом зале, где присутствовали и воспитатели, и отдыхающие дети», — публикует обстоятельства трагедии telegram-канал надзорного ведомства. Спустя полтора часа девочка внезапно потеряла сознание. Ее попытались привести в чувство, вызвали скорую, но спасти не удалось. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.