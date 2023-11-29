29 ноября 2023

В Свердловской области девочка-вожатая умерла в лагере

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, бсмп, медицина, больница, фельдшер, машина скорой помощи, скорая помощь
Девочке пытались помочь врачи, но спасти ее не удалось Фото:

В Лесном (Свердловская область) в детском оздоровительном лагере «Солнышко» во время мероприятия в актовом зале девочке-вожатой стало плохо. Ей вызвали скорую, но спасти не удалось, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

«Около 16:05 часов 29 ноября подросток приехала в оздоровительный центр на рейсовом автобусе с другими несовершеннолетними, которые занимались в отряде вожатых, чтобы провести мероприятия для отдыхающих по путевке детей. Мероприятие длилось около час в актовом зале, где присутствовали и воспитатели, и отдыхающие дети», — публикует обстоятельства трагедии telegram-канал надзорного ведомства.

Спустя полтора часа девочка внезапно потеряла сознание. Ее попытались привести в чувство, вызвали скорую, но спасти не удалось. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

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В Лесном (Свердловская область) в детском оздоровительном лагере «Солнышко» во время мероприятия в актовом зале девочке-вожатой стало плохо. Ей вызвали скорую, но спасти не удалось, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. «Около 16:05 часов 29 ноября подросток приехала в оздоровительный центр на рейсовом автобусе с другими несовершеннолетними, которые занимались в отряде вожатых, чтобы провести мероприятия для отдыхающих по путевке детей. Мероприятие длилось около час в актовом зале, где присутствовали и воспитатели, и отдыхающие дети», — публикует обстоятельства трагедии telegram-канал надзорного ведомства. Спустя полтора часа девочка внезапно потеряла сознание. Ее попытались привести в чувство, вызвали скорую, но спасти не удалось. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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