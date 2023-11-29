Губернатор Комарова назвала результаты строительства жилья в ХМАО

Губернатор Комарова: в ХМАО введут более 900 тысяч квадратных метров жилья

За 2023 год в Югре сдадут более 900 тысяч квадратных метров жилья Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе по итогам 2023 года сдадут более 900 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

«По итогам 2023 года в автономном округе планируется вести в эксплуатацию больше 900 тысяч квадратных метров жилья. Это почти 14 тысяч новых квартир. 1041 семья получила субсидии на приобретение строительства жилых помещений. 19 568 семьям выплачена компенсация части процентной ставки по ипотечным кредитам и займам», — сказала Комарова во время своего отчета о результатах работы за год. Трансляция доступна в аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте.

Глава региона уточнила, что с 2019 года в Югре расселили более 700 тысяч квадратных метров аварийного жилья, и восстановили права более полутысячи дольщиков. «Исключили из единого реестра семь проблемных домов», — добавила Комарова.

Ранее URA.RU рассказывало о самом популярном городе ХМАО для покупки квартиры. Чаще всего иногородние югорчане покупают себе недвижимость в Сургуте.