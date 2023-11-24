Риелторы назвали самый популярный город ХМАО для покупки квартиры

Самым популярным городом ХМАО у местных жителей для переезда внутри региона стал Сургут. Чаще всего иногородние югорчане именно здесь покупают себе недвижимость. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Этажи».
«На Сургут приходится 6% всех заявок от жителей ХМАО на покупку недвижимости в других городах. Относительно прошлого года доля таких покупателей снизилась на 0,2%», — сообщил журналисту агентства ведущий аналитик компании Александр Иванов.
Вторым по популярности у жителей ХМАО стал Нефтеюганск. Покупкой здешней недвижимости интересуются более трех процентов югорчан, которые планируют переехать в другой город. Среди других регионов по-прежнему первые строчки занимают Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург.
Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стала популярна покупка квартир в Тюмени ради заработка. Югорчане скупают тюменскую недвижимость, чтобы перепродавать или сдавать ее в аренду.
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