Риелторы назвали самый популярный город ХМАО для покупки квартиры

Самым привлекательным городом ХМАО для покупки квартиры стал Сургут

25 ноября 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Югорчане чаще всего покупают квартиры для переезда в Сургуте Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Самым популярным городом ХМАО у местных жителей для переезда внутри региона стал Сургут. Чаще всего иногородние югорчане именно здесь покупают себе недвижимость. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Этажи». «На Сургут приходится 6% всех заявок от жителей ХМАО на покупку недвижимости в других городах. Относительно прошлого года доля таких покупателей снизилась на 0,2%», — сообщил журналисту агентства ведущий аналитик компании Александр Иванов. Вторым по популярности у жителей ХМАО стал Нефтеюганск. Покупкой здешней недвижимости интересуются более трех процентов югорчан, которые планируют переехать в другой город. Среди других регионов по-прежнему первые строчки занимают Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стала популярна покупка квартир в Тюмени ради заработка. Югорчане скупают тюменскую недвижимость, чтобы перепродавать или сдавать ее в аренду.

Самым популярным городом ХМАО у местных жителей для переезда внутри региона стал Сургут. Чаще всего иногородние югорчане именно здесь покупают себе недвижимость. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Этажи». «На Сургут приходится 6% всех заявок от жителей ХМАО на покупку недвижимости в других городах. Относительно прошлого года доля таких покупателей снизилась на 0,2%», — сообщил журналисту агентства ведущий аналитик компании Александр Иванов. Вторым по популярности у жителей ХМАО стал Нефтеюганск. Покупкой здешней недвижимости интересуются более трех процентов югорчан, которые планируют переехать в другой город. Среди других регионов по-прежнему первые строчки занимают Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стала популярна покупка квартир в Тюмени ради заработка. Югорчане скупают тюменскую недвижимость, чтобы перепродавать или сдавать ее в аренду.