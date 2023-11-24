24 ноября 2023

Риелторы назвали самый популярный город ХМАО для покупки квартиры

Самым привлекательным городом ХМАО для покупки квартиры стал Сургут
© Служба новостей «URA.RU»
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Февральские морозы. Сургут, город сургут, черный лис
Югорчане чаще всего покупают квартиры для переезда в Сургуте Фото:

Самым популярным городом ХМАО у местных жителей для переезда внутри региона стал Сургут. Чаще всего иногородние югорчане именно здесь покупают себе недвижимость. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Этажи».

«На Сургут приходится 6% всех заявок от жителей ХМАО на покупку недвижимости в других городах. Относительно прошлого года доля таких покупателей снизилась на 0,2%», — сообщил журналисту агентства ведущий аналитик компании Александр Иванов.

Вторым по популярности у жителей ХМАО стал Нефтеюганск. Покупкой здешней недвижимости интересуются более трех процентов югорчан, которые планируют переехать в другой город. Среди других регионов по-прежнему первые строчки занимают Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стала популярна покупка квартир в Тюмени ради заработка. Югорчане скупают тюменскую недвижимость, чтобы перепродавать или сдавать ее в аренду.

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Самым популярным городом ХМАО у местных жителей для переезда внутри региона стал Сургут. Чаще всего иногородние югорчане именно здесь покупают себе недвижимость. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Этажи». «На Сургут приходится 6% всех заявок от жителей ХМАО на покупку недвижимости в других городах. Относительно прошлого года доля таких покупателей снизилась на 0,2%», — сообщил журналисту агентства ведущий аналитик компании Александр Иванов. Вторым по популярности у жителей ХМАО стал Нефтеюганск. Покупкой здешней недвижимости интересуются более трех процентов югорчан, которые планируют переехать в другой город. Среди других регионов по-прежнему первые строчки занимают Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стала популярна покупка квартир в Тюмени ради заработка. Югорчане скупают тюменскую недвижимость, чтобы перепродавать или сдавать ее в аренду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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