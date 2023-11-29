29 ноября 2023

В ЯНАО в тройном ДТП на «трассе смерти» пострадали два человека. Фото

В ЯНАО двух человек госпитализировали после ДТП на трассе «Сургут-Салехард»
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медики, скорая помощь
В ЯНАО двух водителей госпитализировали после ДТП Фото:

В ЯНАО на 691 километре трассы «Сургут-Салехард», называемой «трассой смерти» из-за частых аварий, столкнулись три автомобиля. В результате происшествия госпитализированы водитель и пассажир Citroen, сообщили в пресс-службе окружной госавтоинспекции.

«На 691 километре автодороги Сургут — Салехард произошло лобовое столкновение автомобилей Citroen, Toyota и „Газель“. Водитель и пассажир Citroen травмированы, они доставлены в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ЯНАО в официальном telegram-канале.

В настоящее время на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД. Водителей призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на обледенелых дорогах.

ДТП на «трассе смерти» 30 ноября
ДТП на «трассе смерти» 30 ноября
Фото:

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В ЯНАО на 691 километре трассы «Сургут-Салехард», называемой «трассой смерти» из-за частых аварий, столкнулись три автомобиля. В результате происшествия госпитализированы водитель и пассажир Citroen, сообщили в пресс-службе окружной госавтоинспекции. «На 691 километре автодороги Сургут — Салехард произошло лобовое столкновение автомобилей Citroen, Toyota и „Газель“. Водитель и пассажир Citroen травмированы, они доставлены в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ЯНАО в официальном telegram-канале. В настоящее время на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД. Водителей призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на обледенелых дорогах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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