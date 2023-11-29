В ЯНАО на 691 километре трассы «Сургут-Салехард», называемой «трассой смерти» из-за частых аварий, столкнулись три автомобиля. В результате происшествия госпитализированы водитель и пассажир Citroen, сообщили в пресс-службе окружной госавтоинспекции.
«На 691 километре автодороги Сургут — Салехард произошло лобовое столкновение автомобилей Citroen, Toyota и „Газель“. Водитель и пассажир Citroen травмированы, они доставлены в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ЯНАО в официальном telegram-канале.
В настоящее время на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД. Водителей призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на обледенелых дорогах.
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