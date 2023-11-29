Губернатор Комарова назвала тему 2024 года в ХМАО

Тема 2024 года в Югре — народное сплочение

Губернатор ХМАО назвала темой 2024 года народное сплочение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Югре грядущий 2024 год пройдет под эгидой народного сплочения. Тему года, выбранную по результатам голосования югорчан, на ежегодном отчете озвучила губернатор округа Наталья Комарова.

«Опираясь на результаты народного голосования, предлагаю объявить 2024 год в Югре годом народного сплочения. Сплочения друг с другом, вокруг России, вокруг нашего президента. Сплочение югорчан в команду Югры, в команду развития нашего региона», — сообщила Комарова.

По словам губернатора округа, выбранная югорчанами тема согласуется с решением президента о назначении следующего года годом семьи. «Семья, как фундамент гражданского общества держится на сплочении», — подытожила Комарова.