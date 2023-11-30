Стало известно, кому работодатели будут выплачивать новогодние премии

Работа.ру: 52% работодателей готовы выплатить новогоднюю премию всем сотрудникам

30 ноября 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Меньше половины российских работодателей планируют выплатить 13-ю зарплату своим сотрудникам Фото: Игорь Пантин © URA.RU Половина опрошенных компаний готовы выдать денежные поощрения всем сотрудникам. Охотнее о желании выдавать новогодние премии работникам заявляли малые и средние предприниматели. Об этом стало известно из исследования сервиса «Работа.ру». «52% опрошенных компаний готовы выдать денежные поощрения всем сотрудникам, 39% — некоторым работникам, которые отличились, а 16% — только тем, кто уже долгое время трудится в их компании. 5% участников опроса будут премировать только руководство», — предает Газета.Ru ссылаясь на исследование. Респонденты из сферы малого и среднего бизнеса чаще, чем представители крупных компаний заявляли о желании премировать своих сотрудников. Также 55% опрошенных представителей бизнеса заявили, что размер новогодних премий в этом году для большинства сотрудников будет зависеть от результатов их работы. 13-ю зарплату планируют выплатить 14% компаний и еще 11% респондентов рассказали, что работники получат премию в размере 21-30% от ежемесячной зарплаты.

Половина опрошенных компаний готовы выдать денежные поощрения всем сотрудникам. Охотнее о желании выдавать новогодние премии работникам заявляли малые и средние предприниматели. Об этом стало известно из исследования сервиса «Работа.ру». «52% опрошенных компаний готовы выдать денежные поощрения всем сотрудникам, 39% — некоторым работникам, которые отличились, а 16% — только тем, кто уже долгое время трудится в их компании. 5% участников опроса будут премировать только руководство», — предает Газета.Ru ссылаясь на исследование. Респонденты из сферы малого и среднего бизнеса чаще, чем представители крупных компаний заявляли о желании премировать своих сотрудников. Также 55% опрошенных представителей бизнеса заявили, что размер новогодних премий в этом году для большинства сотрудников будет зависеть от результатов их работы. 13-ю зарплату планируют выплатить 14% компаний и еще 11% респондентов рассказали, что работники получат премию в размере 21-30% от ежемесячной зарплаты.