В Перми осудили женщину из-за которой утонул ребенок

Обвиняемая полностью признала вину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Добрянский районный суд Пермского края вынес приговор 36-летней женщине, по вине которой в августе 2023 года утонул восьмилетний ребенок. Местная жительница летом позвала с собой на пляж знакомых детей. Один из них не умел плавать и утонул, сообщили в пресс-службе суда.

«В середине августа 2023 года, подсудимая пошла на пляж, позвала с собой искупаться в реке Кама на территории города Добрянки знакомых детей, которые играли во дворе, при этом не предупредив их родителей. Оставаясь без контроля со стороны взрослых, дети зашли в реку Кама на небезопасное от берега расстояние, где один из малолетних детей, зайдя на глубину, захлебнулся водой», — сообщили в пресс-службе Добрянского районного суда.

Уточняется, что ребенка достали из воды и отвезли в Добрянскую районную больницу. Там мальчик скончался. Приговор жительнице Добрянки вынесли 29 ноября. На заседании присутствовали родители погибшего мальчика. Они простили обвиняемую, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на маму ребенка. Подсудимая полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на 10 месяцев и штраф — 600 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что пляж в Добрянке, на котором купались дети, не был оборудован. После гибели ребенка, следователи возбудили уголовное дело и были намерены оценить работу чиновников, которые отвечают за содержание пляжа.