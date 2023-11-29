29 ноября 2023

Губернатор ХМАО пообещала с нового года увеличить выплаты семьям с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО увеличат размер выплаты Югорского семейного капитала Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе увеличат размер выплаты Югорского семейного капитала и расширят число семей, которые его получат. Теперь жители региона смогут рассчитывать на выплату при рождении второго ребенка, а не третьего. Об этом сообщила губернатор Наталья Комарова.

«Расширяем категорию получателя югорского семейного капитала. Со следующего года будем предоставлять его при рождении второго или последующего ребенка. Проиндексируем его размеры. Это наш ответ в том числе и на борьбу с абортами», — сообщила Комарова во время своего отчета о результатах работы за год. Трансляция доступна в аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте.

С 1 января сумма югорского семейного капитала составит 177 тысяч рублей. До этого она была 150 тысяч. Югорчане могут потратить эти деньги на жилье, образование для детей, медпомощь и покупку транспорта. «Прогнозируемое количество семей, которые будут иметь право на получение Югорского семейного капитала после введения новой меры в 2024 году — 3600 граждан», — сообщили агентству в окружном правительстве.

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В Ханты-Мансийском автономном округе увеличат размер выплаты Югорского семейного капитала и расширят число семей, которые его получат. Теперь жители региона смогут рассчитывать на выплату при рождении второго ребенка, а не третьего. Об этом сообщила губернатор Наталья Комарова. «Расширяем категорию получателя югорского семейного капитала. Со следующего года будем предоставлять его при рождении второго или последующего ребенка. Проиндексируем его размеры. Это наш ответ в том числе и на борьбу с абортами», — сообщила Комарова во время своего отчета о результатах работы за год. Трансляция доступна в аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте. С 1 января сумма югорского семейного капитала составит 177 тысяч рублей. До этого она была 150 тысяч. Югорчане могут потратить эти деньги на жилье, образование для детей, медпомощь и покупку транспорта. «Прогнозируемое количество семей, которые будут иметь право на получение Югорского семейного капитала после введения новой меры в 2024 году — 3600 граждан», — сообщили агентству в окружном правительстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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