В Перми продавец украл из магазина 98 гитар и укулеле

30 ноября 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Украденные гитары пермяк продал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми продавец магазина музыкальных инструментов украл 98 разных гитар, два укулеле и большое количество музыкальных комплектующих. Все украденное пермяк продавал, а деньги тратил по своему усмотрению. Информация об уголовном деле, возбужденном после вскрывшихся краж размещена в картотеке Индустриального районного суда. «Житель Перми устроился на работу в магазин музыкальных инструментов. Во время работы он заметил, что на склад магазина поступает много различных товаров, в том числе, гитар и решил украсть их. Он систематически забирал со склада гитары, укулеле и другие музыкальные аксессуары и продавал их на одном из сайтов с объявлениями. Деньги от проданного товара тратил на себя. Всего за период работы пермяк украл 98 гитар, два укулеле, скрипку, губную гармошку и 200 различных музыкальных аксессуаров. Общая сумма украденных товаров составила 1,3 млн рублей. Когда владелец магазина обнаружил, что на складе не хватает большого количества музыкальных инструментов, он обратился в полицию. В отношении продавца было возбуждено уголовное дело», — говорится в решении суда. Выступая в суде, преступник рассказал, что тратил деньги от продажи украденного на погашение кредитов, которые брал еще до трудоустройства в магазин. Мужчину признали виновным и дали четыре года условного заключения. Также он будет обязан возместить владельцу магазина 1,3 млн рублей. Исполнительный лист о взыскании денег был направлен судебным приставам Кировского района. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми продавец магазина музыкальных инструментов украл 98 разных гитар, два укулеле и большое количество музыкальных комплектующих. Все украденное пермяк продавал, а деньги тратил по своему усмотрению. Информация об уголовном деле, возбужденном после вскрывшихся краж размещена в картотеке Индустриального районного суда. «Житель Перми устроился на работу в магазин музыкальных инструментов. Во время работы он заметил, что на склад магазина поступает много различных товаров, в том числе, гитар и решил украсть их. Он систематически забирал со склада гитары, укулеле и другие музыкальные аксессуары и продавал их на одном из сайтов с объявлениями. Деньги от проданного товара тратил на себя. Всего за период работы пермяк украл 98 гитар, два укулеле, скрипку, губную гармошку и 200 различных музыкальных аксессуаров. Общая сумма украденных товаров составила 1,3 млн рублей. Когда владелец магазина обнаружил, что на складе не хватает большого количества музыкальных инструментов, он обратился в полицию. В отношении продавца было возбуждено уголовное дело», — говорится в решении суда. Выступая в суде, преступник рассказал, что тратил деньги от продажи украденного на погашение кредитов, которые брал еще до трудоустройства в магазин. Мужчину признали виновным и дали четыре года условного заключения. Также он будет обязан возместить владельцу магазина 1,3 млн рублей. Исполнительный лист о взыскании денег был направлен судебным приставам Кировского района.