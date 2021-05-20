Текслер презентовал будущий метротрамвай в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер 21 мая представил концепцию завершения строительства метрополитена в Челябинске с интеграцией в существующую трамвайную сеть. Мероприятие прошло в одном из уже построенных тоннелей метро, передает корреспондент URA.RU с места события.

«Это направление развития Челябинска обеспечит комфорт и удобство людям, совершенно иное качество жизни. Изначальный проект предполагал траты в размере 100 млрд рублей. Нам удалось, используя современные технические решения, удешевить его до 45-46 млрд рублей. При этом мы увеличиваем количество подземных километров и скорость движения метротрамвая под землей», — заявил Текслер.

Как следует из презентации, проект предусматривает полное обновление трамвайного парка, модернизацию 22 тяговых подстанций и 65% трамвайных путей. Нынешние трамваи сменят на самые современные вагоны производства УКВЗ.

Строительство метро в Челябинске началось в последние годы СССР: транспортная концепция тех лет предусматривала наличие метрополитена в городах-миллионниках. Попытки продолжить его после распада Советского Союза уперлись в огромные траты и экономические проблемы. Однако во время визита вице-премьера РФ Марата Хуснуллина в Челябинск решено было вернуться к проекту уже на новой технической базе.

Идею поддержал президент РФ Владимир Путин, пообещавший региону инфраструктурный кредит на эти цели. На данный момент власти рассчитывают интегрировать в проект существующую трамвайную сеть, получив в итоге так называемый «метротрам»: как в Волгограде, но более современный.

Пока тоннели пустынны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За вдвое меньшую сумму власти обещают большую скорость и продолжительность движения под землей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В планах также радикальное обновление общественного транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оставить существующую инфраструктуру метро «как есть» означает подвергнуть город дополнительной опасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU