Вице-премьер РФ рассказал, каким будет метро в Челябинске

Марат Хуснуллин сообщил, как искали решение для челябинского метро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-премьер Марат Хуснуллин, комментируя итоги послания президента Владимиру Путина Федеральному собранию 21 апреля, раскрыл подробности возобновления проекта строительства метрополитена в Челябинске. Под землю должны запустить трамваи, сообщил Хуснуллин. Об этом из «Манежа», где слушалось послание, передает корреспондент URA.RU.

«Строить метро в Челябинске было очень дорого, не было ресурсов, — пояснил журналистам Хуснуллин. — Мы нашли решение, как сделать вместо метро трамвай по уже построенным магистралям». О том, что Челябинская область получит инфраструктурный кредит на метрополитен, Путин сообщил во время послания.

В пресс-службе челябинского губернатора Алексея Текслера URA.RU сообщили, что Хуснуллин во время визита в Челябинск вместе с главой региона спускался в метрополитен, строительство которого было остановлено 15 лет назад. Именно тогда было принято решение возобновить проект.

«Для меня лично и для многих жителей Челябинска этот проект — мечта, которую мы помним еще с детства, — заявил Текслер журналистам после послания. — Мы внесем изменения — впишем проект в новую маршрутную сеть. Очень скоро я подробнее об этом скажу. Самое важное, что мы услышали от президента — что проект будет реализован. Для меня лично это большая победа. Это радостная новость для всех жителей региона и Челябинска».

Строительство метро в Челябинске было начато в 1990 году. Сейчас работы не ведутся, специальные службы охраняются недостроенную подземку.