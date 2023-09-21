Путин ускоряет перезагрузку рынка труда

Новая стратегия станет основой развития инноваций и роста экономики

21 сентября 2023 в 23:58 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета о перспективах развития рынка труда в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Президент РФ Владимир Путин ускоряет перезагрузку рынка труда. Стратегия, представленная на расширенном заседании президиума Госсовета, которое прошло в Великом Новгороде 21 сентября, должна обеспечить развитие инноваций и рост экономики страны, объясняли URA.RU эксперты. По мнению аналитиков, ликвидировать дефицит кадров на рынке непросто и небыстро из-за демографических проблем. Но Путин потому и собрал большой круг специалистов, чтобы найти нестандартные решения. Обсуждать тему развития рынка труда в России было решено в Великом Новгороде. Как пояснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, именно здесь после развала Советского Союза смогли сохранить систему среднего профобразования, которая за 1990-е годы была разрушена фактически по всей стране. И сегодня, по словам политолога, Великий Новгород имеет одну из самых продвинутых образовательных платформ в этой сфере, основанных на современных инновационных подходах. Эти ребята — первые победители Чемпионата высоких технологий, который завершился в Великом Новгороде Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Неслучайно именно в этом городе прошел финал Национального чемпионата высоких технологий. Его участниками стали ребята, которые ориентированы на профессии будущего, для многих пока незнакомые и непонятные. Среди компетенций — «Летающая робототехника», «Биопротезирование», «Геопространственная цифровая инженерия», «Нейросети и большие данные», «Биохимические технологии» и другие. Прошел чемпионат на базе Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Интеллектуальная электроника — Валдай». Сюда и приехал президент Путин, чтобы пообщаться с победителями, а после — с членами президиума Госсовета. О молодежи он говорил больше всего, обращаясь к губернаторам, правительству и другим участникам обсуждения. По словам Путина, уже сейчас молодежная безработица последовательно снижается. Но если не предпринимать меры, через несколько лет молодым специалистам трудно будет найти работу. «К 2030 году в стране по предварительным данным будет 8,3 миллиона граждан в возрасте 20—24 лет. А в 2035 году — уже 9,7 миллиона, это на 2,4 миллиона больше, чем сейчас», — подчеркнул президент. Поддержка участников СВО в обучении и трудоустройстве — одна из ключевых задач чиновников всех уровней на перспективу Фото: Сергей Русанов © URA.RU Другая важная категория — участники СВО и члены семей погибших бойцов. Путин поручил помогать им повышать квалификацию или получать новую профессию, поддерживать в трудоустройстве. «Нужно делать все возможное, чтобы наши герои чувствовали, что они востребованы», — подчеркнул Путин. Он потребовал поддержать и закрепить тенденцию роста зарплат. По итогам июля, отметил Путин, они увеличились на 10,5% в реальном выражении. Для понимания тенденций развития рынка труда, по словам президента, необходим прогноз, какие специальности будут востребованы в ближайшее время. «Обязательно нужно учитывать тенденции технологического, индустриального развития. Ежегодно будем формировать пятилетний прогноз потребностей в кадрах на уровне всей экономики. Первый такой прогноз должен быть подготовлен в 2024 году. На его основе будем рассчитывать параметры подготовки кадров со средним и высшим профобразованием», — заявил Путин. В ближайшие годы с дефицитом кадров столкнется даже стройка, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При этом работодателей он попросил активнее развивать механизм ученических договоров, когда сотрудник параллельно со своей основной работой может получать новую специальность. «Повышение уровня квалификации граждан является важнейшим фактором формировании экономики и повышения уровня заработной платы. Таким же значимым условием должен стать и рост производительности труда, — это базовое условие», — убежден президент. Путин поставил задачи — наращивать инвестиционную активность бизнеса и увеличивать вложения в развитие предприятий, оптимизировать производственные процессы и повышать их автоматизацию, переходя на современное, более производительное оборудование, беспилотные устройства и искусственный интеллект. «Практические действия по всем обозначенным направлениям должны быть составной частью нашей экономической политики. И действовать здесь нужно в тесной связке регионам, федеральному центру и бизнесу», — подчеркнул Путин. Возрождение системы среднего профобразования станет одним из факторов стабильности на рынке труда, считают эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Еще в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) Путин заявил о переходе на новую модель экономики — экономики предложения. Он говорил о создании для людей возможности получить новую профессию, что позволит им в дальнейшем получить хорошую работу. Тогда же Путин впервые потребовал создать «пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики». Четкий — неутешительный — прогноз по развитию рынка прослеживается, например, в строительной отрасли. Буквально накануне вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что к 2030 году дефицит строителей в стране достигнет 400 тысяч человек. При этом не спасут даже мигранты, которые, как сказал URA.RU исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Федор Прокопов, на стройке «доказали свою эффективность». Дефицит все равно будет расти. Получить быстрый результат и ликвидировать дисбаланс на рынке труда, быстро не получится, признала в комментарии журналисту URA.RU и вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Делается то, что можно сделать быстро (через программы переподготовки кадров, проект «Профессионалитет»). В целом, процесс не быстрый. Стоит задача оценки не только потенциала трудовых ресурсов, но и количества и качества рабочих мест. То есть нужно вести не просто счет по головам, по людям, а еще и повышать производительность труда, модернизировать производства и внедрять современные методы поддержки производств. На это у нас нет даже 3-5 лет. Все, что мы делаем, — максимум в трехлетнем горизонте», — сообщила Голикова URA.RU. Эксперты считают, что армию безработных сегодня составляют люди с низкой квалификацией или с невостребованными профессиями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU То, что сегодня на рынке труда количество вакантных мест вдвое превышает число безработных, — небывалое явление, сказал URA.RU замдиректора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Ростислав Капелюшников. «Причем этот дефицит не связан с началом СВО и мобилизацией. Эта тенденция наметилась еще во время пандемии. Она в обозримый период будет продолжаться. И это станет одним из сдерживающих факторов развития российской экономики, — считает эксперт. Одно из решений проблемы — развитие системы среднего профобразования (СПО), пояснил URA.RU руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. Система СПО не успела подстроиться под изменившиеся условия, поэтому Путин и проводит Госсовет — властям нужно выработать новые механизмы, инструменты, которые позволят выровнять рынок труда для достижения технологического прогресса, считает эксперт. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев готов развивать в регионе профориентацию школьников, чтобы в будущем регион не сталкивался с дефицитом кадров Фото: Илья Московец © URA.RU Здесь важно, что интерес к СПО среди выпускников школ начал расти с середины 2010-х годов. Но рекордной стала приемная кампания 2020 года. Сейчас, с учетом тенденций рынка труда, нужна перезагрузка системы профобразования, считает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он рассказал URA.RU, что дефицит квалифицированных инженерных и рабочих кадров испытывают и свердловские предприятия. Поэтому речь и ведется о профориентации школьников и перезагрузке, полноценном возрождении системы СПО. «Если раньше эта сфера в Свердловской области подчинялась Минобразования, сейчас уже более 40 учреждений переданы профильным министерствам. Они через отраслевые компании будут формировать спецзаказ, привлекать людей на целевое обучение. Плюс делаем так, чтобы компании готовили под себя специалистов и участвовали в разработке новых программ», — рассказал Куйвашев. Разрушенную в 1990-е годы систему СПО предстоит возродить и вывести на современный уровень в кратчайшие сроки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам политолога Дмитрия Журавлева, системе СПО президент Путин придает новый импульс. «Без квалифицированных кадров Россия не сможет создать высокотехнологичную экономику, промышленность. Подготовка ценных кадров — это государственно регулируемая сфера, потому что не все компании могут позволить себе содержать корпоративные колледжи, университеты», — пояснил Журавлев. Дефицит кадров — это главный вызов для российской экономики, убежден исполнительный вице-президент РСПП Федор Прокопов. «Гонка зарплат здесь не поможет. Этот инструмент недоступен, например, для бюджетной сферы, для предприятий, зависящих от госзаказа. Поэтому президент говорит о стратегии, о конкретных цифрах — расчету потребности в кадрах в разных отраслях. Речь идет о тонкой настройке этой сферы», — отметил Прокопов. Новость по теме Голикова: дисбаланс на рынке труда РФ будет ликвидирован за три года Похожее мнение высказал URA.RU и профессор кафедры развития человеческого капитала РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Журавлев. И решение кадровой проблемы связано с более глобальной задачей, которую ставить президент — ускорить развитие промышленности страны и вывести ее на качественно новый уровень. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин ускоряет перезагрузку рынка труда. Стратегия, представленная на расширенном заседании президиума Госсовета, которое прошло в Великом Новгороде 21 сентября, должна обеспечить развитие инноваций и рост экономики страны, объясняли URA.RU эксперты. По мнению аналитиков, ликвидировать дефицит кадров на рынке непросто и небыстро из-за демографических проблем. Но Путин потому и собрал большой круг специалистов, чтобы найти нестандартные решения. Обсуждать тему развития рынка труда в России было решено в Великом Новгороде. Как пояснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, именно здесь после развала Советского Союза смогли сохранить систему среднего профобразования, которая за 1990-е годы была разрушена фактически по всей стране. И сегодня, по словам политолога, Великий Новгород имеет одну из самых продвинутых образовательных платформ в этой сфере, основанных на современных инновационных подходах. Неслучайно именно в этом городе прошел финал Национального чемпионата высоких технологий. Его участниками стали ребята, которые ориентированы на профессии будущего, для многих пока незнакомые и непонятные. Среди компетенций — «Летающая робототехника», «Биопротезирование», «Геопространственная цифровая инженерия», «Нейросети и большие данные», «Биохимические технологии» и другие. Прошел чемпионат на базе Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Интеллектуальная электроника — Валдай». Сюда и приехал президент Путин, чтобы пообщаться с победителями, а после — с членами президиума Госсовета. О молодежи он говорил больше всего, обращаясь к губернаторам, правительству и другим участникам обсуждения. По словам Путина, уже сейчас молодежная безработица последовательно снижается. Но если не предпринимать меры, через несколько лет молодым специалистам трудно будет найти работу. Другая важная категория — участники СВО и члены семей погибших бойцов. Путин поручил помогать им повышать квалификацию или получать новую профессию, поддерживать в трудоустройстве. «Нужно делать все возможное, чтобы наши герои чувствовали, что они востребованы», — подчеркнул Путин. Он потребовал поддержать и закрепить тенденцию роста зарплат. По итогам июля, отметил Путин, они увеличились на 10,5% в реальном выражении. Для понимания тенденций развития рынка труда, по словам президента, необходим прогноз, какие специальности будут востребованы в ближайшее время. «Обязательно нужно учитывать тенденции технологического, индустриального развития. Ежегодно будем формировать пятилетний прогноз потребностей в кадрах на уровне всей экономики. При этом работодателей он попросил активнее развивать механизм ученических договоров, когда сотрудник параллельно со своей основной работой может получать новую специальность. «Повышение уровня квалификации граждан является важнейшим фактором формировании экономики и повышения уровня заработной платы. Таким же значимым условием должен стать и рост производительности труда, — это базовое условие», — убежден президент. Путин поставил задачи — наращивать инвестиционную активность бизнеса и увеличивать вложения в развитие предприятий, оптимизировать производственные процессы и повышать их автоматизацию, переходя на современное, более производительное оборудование, беспилотные устройства и искусственный интеллект. Еще в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) Путин заявил о переходе на новую модель экономики — экономики предложения. Он говорил о создании для людей возможности получить новую профессию, что позволит им в дальнейшем получить хорошую работу. Тогда же Путин впервые потребовал создать «пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики». Четкий — неутешительный — прогноз по развитию рынка прослеживается, например, в строительной отрасли. Буквально накануне вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что к 2030 году дефицит строителей в стране достигнет 400 тысяч человек. При этом не спасут даже мигранты, которые, как сказал URA.RU исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Федор Прокопов, на стройке «доказали свою эффективность». Дефицит все равно будет расти. Получить быстрый результат и ликвидировать дисбаланс на рынке труда, быстро не получится, признала в комментарии журналисту URA.RU и вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Делается то, что можно сделать быстро (через программы переподготовки кадров, проект «Профессионалитет»). То, что сегодня на рынке труда количество вакантных мест вдвое превышает число безработных, — небывалое явление, сказал URA.RU замдиректора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Ростислав Капелюшников. «Причем этот дефицит не связан с началом СВО и мобилизацией. Эта тенденция наметилась еще во время пандемии. Она в обозримый период будет продолжаться. И это станет одним из сдерживающих факторов развития российской экономики, — считает эксперт. Одно из решений проблемы — развитие системы среднего профобразования (СПО), пояснил URA.RU руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. Система СПО не успела подстроиться под изменившиеся условия, поэтому Путин и проводит Госсовет — властям нужно выработать новые механизмы, инструменты, которые позволят выровнять рынок труда для достижения технологического прогресса, считает эксперт. Здесь важно, что интерес к СПО среди выпускников школ начал расти с середины 2010-х годов. Но рекордной стала приемная кампания 2020 года. Сейчас, с учетом тенденций рынка труда, нужна перезагрузка системы профобразования, считает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он рассказал URA.RU, что дефицит квалифицированных инженерных и рабочих кадров испытывают и свердловские предприятия. Поэтому речь и ведется о профориентации школьников и перезагрузке, полноценном возрождении системы СПО. «Если раньше эта сфера в Свердловской области подчинялась Минобразования, сейчас уже более 40 учреждений переданы профильным министерствам. Они через отраслевые компании будут формировать спецзаказ, привлекать людей на целевое обучение. Плюс делаем так, чтобы компании готовили под себя специалистов и участвовали в разработке новых программ», — рассказал Куйвашев. По словам политолога Дмитрия Журавлева, системе СПО президент Путин придает новый импульс. «Без квалифицированных кадров Россия не сможет создать высокотехнологичную экономику, промышленность. Подготовка ценных кадров — это государственно регулируемая сфера, потому что не все компании могут позволить себе содержать корпоративные колледжи, университеты», — пояснил Журавлев. Дефицит кадров — это главный вызов для российской экономики, убежден исполнительный вице-президент РСПП Федор Прокопов. «Гонка зарплат здесь не поможет. Этот инструмент недоступен, например, для бюджетной сферы, для предприятий, зависящих от госзаказа. Поэтому президент говорит о стратегии, о конкретных цифрах — расчету потребности в кадрах в разных отраслях. Речь идет о тонкой настройке этой сферы», — отметил Прокопов. Похожее мнение высказал URA.RU и профессор кафедры развития человеческого капитала РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Журавлев. И решение кадровой проблемы связано с более глобальной задачей, которую ставить президент — ускорить развитие промышленности страны и вывести ее на качественно новый уровень.