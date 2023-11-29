Курганцы жалуются на плохое состояние дороги в микрорайоне Вороновка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители микрорайона Вороновка в Кургане жалуются на огромные ямы и лужи по улице Урожайная, по которым им приходится добираться до школы и работы. Об этом горожане сообщили местным общественникам.

«Жители микрорайона Вороновка пожаловались на ужасное состояние дороги по улице Урожайная. Огромные ямы, лужи, выбоины, в которых автомобили либо застревают, либо оставляют запчасти — все это привычный порядок вещей для местных. Детям по такой грязи нужно добираться до школы, взрослым до работы, аптеки и магазинов», — говорится в группе «Народный фронт | Курганская область» в соцсети «ВКонтакте». Горожане опасаются, что после морозов все застынет и вместо каши на дроге будет ледяная колея, по которой также будет опасно ходить и ездить.

Представители Народного фронта заявили, что обратились к администрации Кургана с просьбой грейдировать дорогу и сделать отсыпку ям. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии, чтобы выяснить, проводятся ли какие-то работы на проблемной улице и планируется ли полноценный ремонт дороги в ближайшее время. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что жители Кургана добились ремонта проблемной дороги в Западном районе города. После жалоб горожан и депутата гордумы Ивана Камшилова объект включили в план ремонта на 2024 год. Также мэрия займется ремонтом участка дороги на улице 2-я Часовая после коллективных жалоб курганцев.