10 ноября 2023

Курганцы добились ремонта проблемной дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане отремонтируют дороги на улицах Джамбула и 2-я Часовая Фото:

Проблемную дорогу на улице Джамбула в Кургане включили в план ремонта. Об этом URA.RU рассказал депутат Курганской городской думы Иван Камшилов.

«Мы вместе с жителями добились включения дороги на улице Джамбула от дома № 10 до выезда на улицу Коли Мяготина в план ремонта на 2024 год. Надеемся, что городские власти отремонтируют наконец-то участок улицы, на ужасное состояние которого жаловались курганцы», — пояснил Камшилов.

По словам Камшилова, городские власти также отремонтируют участок дороги на улице 2-я Часовая возле ряда домов. Он добавил, что борьба за включение разбитых дорог в план ремонта была долгой и нелегкой, жители писали коллективные обращения к нему, как к депутату гордумы, жаловались в надзорные органы. Камшилов подчеркнул, что были судебные решения, обязывающие чиновников заняться ремонтом дорог на улицах Джамбула и 2-я Часовая.

Ранее власти Курганской области раскрыли планы по ремонту дорог на 2024 год. Так, например, на улице Коли Мяготина в Кургане завершится укладка верхнего слоя асфальта после долгого капитального ремонта труб. Также подрядчик отремонтирует мост на проспекте Конституции.

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Проблемную дорогу на улице Джамбула в Кургане включили в план ремонта. Об этом URA.RU рассказал депутат Курганской городской думы Иван Камшилов. «Мы вместе с жителями добились включения дороги на улице Джамбула от дома № 10 до выезда на улицу Коли Мяготина в план ремонта на 2024 год. Надеемся, что городские власти отремонтируют наконец-то участок улицы, на ужасное состояние которого жаловались курганцы», — пояснил Камшилов. По словам Камшилова, городские власти также отремонтируют участок дороги на улице 2-я Часовая возле ряда домов. Он добавил, что борьба за включение разбитых дорог в план ремонта была долгой и нелегкой, жители писали коллективные обращения к нему, как к депутату гордумы, жаловались в надзорные органы. Камшилов подчеркнул, что были судебные решения, обязывающие чиновников заняться ремонтом дорог на улицах Джамбула и 2-я Часовая. Ранее власти Курганской области раскрыли планы по ремонту дорог на 2024 год. Так, например, на улице Коли Мяготина в Кургане завершится укладка верхнего слоя асфальта после долгого капитального ремонта труб. Также подрядчик отремонтирует мост на проспекте Конституции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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