Магнитогорца задержали по подозрению в убийстве собственного отца

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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, арест, уголовный кодекс, суд, мера пресечения, наручники
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту убийства Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) местного жителя задержали по подозрению в убийстве собственного отца. Как рассказал URA.RU 30 ноября источник в силовых структурах, изначально признаков криминала в деле не было.

«Изначально следствие не выявило видимых следов насильственной смерти мужчины. Однако проведенная экспертиза показала, что его задушили. Было возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 105 УК РФ („Убийство“). В рамках разработки дела был задержан сын погибшего», — рассказал источник.

Погибшему было 76 лет. Он находился на пенсии. Его сыну 49 лет. Официально он нигде не трудоустроен. Ранее не имел проблем с законом. Детали убийства пока остаются засекреченными.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Магнитогорске (Челябинская область) местного жителя задержали по подозрению в убийстве собственного отца. Как рассказал URA.RU 30 ноября источник в силовых структурах, изначально признаков криминала в деле не было. «Изначально следствие не выявило видимых следов насильственной смерти мужчины. Однако проведенная экспертиза показала, что его задушили. Было возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 105 УК РФ („Убийство“). В рамках разработки дела был задержан сын погибшего», — рассказал источник. Погибшему было 76 лет. Он находился на пенсии. Его сыну 49 лет. Официально он нигде не трудоустроен. Ранее не имел проблем с законом. Детали убийства пока остаются засекреченными. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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