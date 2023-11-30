Магнитогорца задержали по подозрению в убийстве собственного отца

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту убийства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) местного жителя задержали по подозрению в убийстве собственного отца. Как рассказал URA.RU 30 ноября источник в силовых структурах, изначально признаков криминала в деле не было.

«Изначально следствие не выявило видимых следов насильственной смерти мужчины. Однако проведенная экспертиза показала, что его задушили. Было возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 105 УК РФ („Убийство“). В рамках разработки дела был задержан сын погибшего», — рассказал источник.

Погибшему было 76 лет. Он находился на пенсии. Его сыну 49 лет. Официально он нигде не трудоустроен. Ранее не имел проблем с законом. Детали убийства пока остаются засекреченными.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.