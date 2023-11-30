Кремль утвердил дату проведения прямой линии Путина

Песков: прямая линия Путина пройдет 14 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, путин на экране
Владимир Путин проведет прямую линию совместно с большой пресс-конференцией, сообщил Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин проведет прямую линию совместно с большой пресс-конференцией 14 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Путин 14 декабря подведет итоги года. Это будет объединенный формат прямой линии и итогов пресс-конференции», — сообщил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он напомнил, что граждане РФ могут присылать свои вопросы с 1 декабря через бесплатное СМС-сообщение по номеру 04040, либо через сайт moskva-putinu.ru.

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Президент России Владимир Путин проведет прямую линию совместно с большой пресс-конференцией 14 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Путин 14 декабря подведет итоги года. Это будет объединенный формат прямой линии и итогов пресс-конференции», — сообщил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он напомнил, что граждане РФ могут присылать свои вопросы с 1 декабря через бесплатное СМС-сообщение по номеру 04040, либо через сайт moskva-putinu.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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