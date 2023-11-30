Кремль утвердил дату проведения прямой линии Путина

Владимир Путин проведет прямую линию совместно с большой пресс-конференцией, сообщил Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин проведет прямую линию совместно с большой пресс-конференцией 14 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Путин 14 декабря подведет итоги года. Это будет объединенный формат прямой линии и итогов пресс-конференции», — сообщил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он напомнил, что граждане РФ могут присылать свои вопросы с 1 декабря через бесплатное СМС-сообщение по номеру 04040, либо через
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