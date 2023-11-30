В Челябинске обнулили налог на прибыль резидентам особых экономических зон

Первая особая экономическая зона в Челябинской области появится на базе ТЛК «Южноуральский» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области опустили до нуля ставку налога на прибыль для резидентов особых экономических зон, в которых действует льготный налоговый и таможенный режим. Об этом URA.RU сообщили 30 ноября в пресс-службе правительства региона.

«Законопроект об обнулении ставок появился по инициативе губернатора Алексея Текслера. Ставки налога на прибыль для организаций — резидентов ОЭЗ, созданных на территории Челябинской области, установлены следующим образом: 0% в течение семи лет, 3% — с восьмого по 12-й год и 12% — по истечении 12 лет. Это сделает условия ведения бизнеса в ОЭЗ Челябинской области одними из самых привлекательных в Российской Федерации и будет способствовать привлечению инвестиций в регион и созданию новых рабочих мест», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в Челябинской области для резидентов ОЭЗ была предусмотрена ставка налога на прибыль 2% на первые пять лет, 7% — на 6-10 год и 13,5% — с 11 года. В большинстве ОЭЗ России резиденты освобождены от уплаты региональной части налога на прибыль на срок минимум пять лет.

Депутат областного заксобрания одобрили законопроект на заседании 30 ноября. Закон принят на перспективу — первая особая экономическая зона в регионе должна появиться на базе транспортно-логистического комплекса «Южноуральский».