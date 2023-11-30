Зеленский сомневается, что Украина когда-либо станет членом НАТО

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Украина не может быть уверена в своем членстве в НАТО, заявил Владимир Зеленский Фото:

Существуют большие сомнения по поводу того, что Украина когда-нибудь вступит в НАТО. Об этом завил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Как оно будет, мы точно не знаем. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но…» — написал Зеленский в своем telegram-канал. Президент указал, что это является приоритетным вопросом, но он не может утверждать, станет ли страна членом НАТО. Однако Зеленский также подчеркнул, что Украина продолжает стремиться к натовским стандартам и стремится обеспечить национальную безопасность на самом высоком уровне.

Украина приближается к вступлению в НАТО, и она может быть принята в альянс. При этом точные сроки принятия пока неизвестны. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил о том, что Украина находится ближе к альянсу, чем когда-либо ранее. Он также подтвердил, что лидеры военного блока приняли решение о приглашении Киева присоединиться к альянсу. Согласно сенатору Алексею Пушкову, в НАТО было принято решение по Украине — отказать ей в членстве, но продолжить поддержку. Это связано с желанием альянса избежать прямого военного конфликта с Россией, передает «Общественное телевидение России».

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Существуют большие сомнения по поводу того, что Украина когда-нибудь вступит в НАТО. Об этом завил украинский лидер Владимир Зеленский. «Как оно будет, мы точно не знаем. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но…» — написал Зеленский в своем telegram-канал. Президент указал, что это является приоритетным вопросом, но он не может утверждать, станет ли страна членом НАТО. Однако Зеленский также подчеркнул, что Украина продолжает стремиться к натовским стандартам и стремится обеспечить национальную безопасность на самом высоком уровне. Украина приближается к вступлению в НАТО, и она может быть принята в альянс. При этом точные сроки принятия пока неизвестны. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил о том, что Украина находится ближе к альянсу, чем когда-либо ранее. Он также подтвердил, что лидеры военного блока приняли решение о приглашении Киева присоединиться к альянсу. Согласно сенатору Алексею Пушкову, в НАТО было принято решение по Украине — отказать ей в членстве, но продолжить поддержку. Это связано с желанием альянса избежать прямого военного конфликта с Россией, передает «Общественное телевидение России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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