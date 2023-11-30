Мэрия Ханты-Мансийска развеяла опасения жителей о застройке нового микрорайона

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Клипарт по теме Холод. ХМАО, деревья, лес, ели
Новая застройка не заденет природный парк Фото:

В Ханты-Мансийске жилая застройка рядом с микрорайоном ОМК не заденет парк «Самаровский чугас» и не будет находиться в опасной близости от аэропорта. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.

«Это участок под индивидуальное жилищное строительство, то есть под частные дома. [Они предназначены] для участников СВО. Это одна из мер поддержки», — рассказали журналисту URA.RU в мэрии Ханты-Мансийска.

В администрации также объяснили, что сейчас на территории под застройку происходит очистка земли от валежника и мусора, а все крупные деревья будут пересажены с помощью спецтехники. Реликтовый особо охраняемый природный парк «Самаровский чугас» от застройки также не пострадает. «Самаровский чугас географически [находится] вообще в другом месте. Эта [территория застройки] никакой не реликтовый лес и не заповедник. И [застройка] будет находиться удаленно от аэропорта, в пределах допустимых значений», — рассказали в администрации города.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Ханты-Мансийска выступили против вырубки леса под новое жилищное строительство. Они были обеспокоены сохранностью реликтового парка и опасной близостью застройки к аэропорту.

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В Ханты-Мансийске жилая застройка рядом с микрорайоном ОМК не заденет парк «Самаровский чугас» и не будет находиться в опасной близости от аэропорта. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «Это участок под индивидуальное жилищное строительство, то есть под частные дома. [Они предназначены] для участников СВО. Это одна из мер поддержки», — рассказали журналисту URA.RU в мэрии Ханты-Мансийска. В администрации также объяснили, что сейчас на территории под застройку происходит очистка земли от валежника и мусора, а все крупные деревья будут пересажены с помощью спецтехники. Реликтовый особо охраняемый природный парк «Самаровский чугас» от застройки также не пострадает. «Самаровский чугас географически [находится] вообще в другом месте. Эта [территория застройки] никакой не реликтовый лес и не заповедник. И [застройка] будет находиться удаленно от аэропорта, в пределах допустимых значений», — рассказали в администрации города. Ранее URA.RU сообщало, что жители Ханты-Мансийска выступили против вырубки леса под новое жилищное строительство. Они были обеспокоены сохранностью реликтового парка и опасной близостью застройки к аэропорту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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