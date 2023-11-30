Мэрия Ханты-Мансийска развеяла опасения жителей о застройке нового микрорайона

В Ханты-Мансийске жилая застройка рядом с микрорайоном ОМК не заденет парк «Самаровский чугас» и не будет находиться в опасной близости от аэропорта. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.
«Это участок под индивидуальное жилищное строительство, то есть под частные дома. [Они предназначены] для участников СВО. Это одна из мер поддержки», — рассказали журналисту URA.RU в мэрии Ханты-Мансийска.
В администрации также объяснили, что сейчас на территории под застройку происходит очистка земли от валежника и мусора, а все крупные деревья будут пересажены с помощью спецтехники. Реликтовый особо охраняемый природный парк «Самаровский чугас» от застройки также не пострадает. «Самаровский чугас географически [находится] вообще в другом месте. Эта [территория застройки] никакой не реликтовый лес и не заповедник. И [застройка] будет находиться удаленно от аэропорта, в пределах допустимых значений», — рассказали в администрации города.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Ханты-Мансийска выступили против вырубки леса под новое жилищное строительство. Они были обеспокоены сохранностью реликтового парка и опасной близостью застройки к аэропорту.
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