Мэрия Ханты-Мансийска развеяла опасения жителей о застройке нового микрорайона

30 ноября 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Новая застройка не заденет природный парк Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Ханты-Мансийске жилая застройка рядом с микрорайоном ОМК не заденет парк «Самаровский чугас» и не будет находиться в опасной близости от аэропорта. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «Это участок под индивидуальное жилищное строительство, то есть под частные дома. [Они предназначены] для участников СВО. Это одна из мер поддержки», — рассказали журналисту URA.RU в мэрии Ханты-Мансийска. В администрации также объяснили, что сейчас на территории под застройку происходит очистка земли от валежника и мусора, а все крупные деревья будут пересажены с помощью спецтехники. Реликтовый особо охраняемый природный парк «Самаровский чугас» от застройки также не пострадает. «Самаровский чугас географически [находится] вообще в другом месте. Эта [территория застройки] никакой не реликтовый лес и не заповедник. И [застройка] будет находиться удаленно от аэропорта, в пределах допустимых значений», — рассказали в администрации города. Ранее URA.RU сообщало, что жители Ханты-Мансийска выступили против вырубки леса под новое жилищное строительство. Они были обеспокоены сохранностью реликтового парка и опасной близостью застройки к аэропорту.

В Ханты-Мансийске жилая застройка рядом с микрорайоном ОМК не заденет парк «Самаровский чугас» и не будет находиться в опасной близости от аэропорта. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «Это участок под индивидуальное жилищное строительство, то есть под частные дома. [Они предназначены] для участников СВО. Это одна из мер поддержки», — рассказали журналисту URA.RU в мэрии Ханты-Мансийска. В администрации также объяснили, что сейчас на территории под застройку происходит очистка земли от валежника и мусора, а все крупные деревья будут пересажены с помощью спецтехники. Реликтовый особо охраняемый природный парк «Самаровский чугас» от застройки также не пострадает. «Самаровский чугас географически [находится] вообще в другом месте. Эта [территория застройки] никакой не реликтовый лес и не заповедник. И [застройка] будет находиться удаленно от аэропорта, в пределах допустимых значений», — рассказали в администрации города. Ранее URA.RU сообщало, что жители Ханты-Мансийска выступили против вырубки леса под новое жилищное строительство. Они были обеспокоены сохранностью реликтового парка и опасной близостью застройки к аэропорту.