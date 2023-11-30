Путин сам выберет, на какие вопросы «Прямой линии» отвечать

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Прямая линия с Владимиром Путиным. Челябинск, прямая линия, путин на экране
Владимир Путин выберет наиболее интересные вопросы, сообщил Михаил Кузнецов Фото:

Президент России Владимир Путин решил сам выбирать вопросы граждан РФ для своей «Прямой линии». Об этом сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

«Решение за Владимиром Владимировичем, что он выберет и на что он будет отвечать», — сообщил Кузнецов. Его слова приводит РИА Новости. Однако он уточнил, что перед этим объединенная редакторская группа отберет наиболее интересные вопросы. Лишь после этого Путин сможет выбрать, на что отвечать.

Прямая линия пройдет совместно с большой пресс-конференцией 14 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Граждане могут отправлять свои вопросы с 1 декабря с помощью Смс-сообщений по номеру 04040. Также доступен вариант задать вопрос через сайт moskva-putinu.ru.

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Президент России Владимир Путин решил сам выбирать вопросы граждан РФ для своей «Прямой линии». Об этом сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. «Решение за Владимиром Владимировичем, что он выберет и на что он будет отвечать», — сообщил Кузнецов. Его слова приводит РИА Новости. Однако он уточнил, что перед этим объединенная редакторская группа отберет наиболее интересные вопросы. Лишь после этого Путин сможет выбрать, на что отвечать. Прямая линия пройдет совместно с большой пресс-конференцией 14 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Граждане могут отправлять свои вопросы с 1 декабря с помощью Смс-сообщений по номеру 04040. Также доступен вариант задать вопрос через сайт moskva-putinu.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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