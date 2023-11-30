Челябинский завод смонтировал в воздухе купол крупнейшей арены в мире

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Строительство РМК-Арены. Челябинск, монтажник, металлоконструкция, строитель, металл, стройка, рмк-арена
Инженерное решение челябинцев ускорило строительство крупнейшей в мире ледовой арены Фото:

Завод «СПК-Чимолаи» группы «Конар» из Челябинска смонтировал на высоте 36 метров от уровня земли купол крупнейшей в мире по вместимости ледовой «СКА Арены» Санкт-Петербурга. Как рассказал директор по развитию направления производства металлоконструкций группы Петр Сечкин, предложенные решения ускорили строительство объекта.

«В ходе работы для соблюдения сроков удалось модернизировать первоначальную технологию монтаж. С одной стороны стадиона фермы купола собирали на земле, а затем собранную ферму пролетом 113 метров и весом 160 тонн поднимали на верхнюю плиту перекрытия на высоту 36 метров от уровня земли. Использовали кран грузоподъемностью 1350 тонн. Таких в России всего три», — отметил Сечкин.

Собирали фермы на верхней плите перекрытия в горизонтальном положении. Следом фермы поднимали в вертикальное положение. Их соединяли по две в жесткий блок и надвигали его по направляющим к центру арены со скоростью 10 метров в сутки. В завершение к сдвинутому блоку присоединялась очередная ферма — и так, пока не были собраны все 20 элементов.

Кроме купола сложной формы, «Конар» выпустил металлоконструкции для автомобильного проезда и перекрытия нижнего яруса. В нем располагаются бассейн, фитнес-зал, малая ледовая арена. Общий объем произведенных для «СКА Арены» конструкций достиг 6,5 тысячи тонн, из которых основные конструкции составили пять тысяч тонн, временные — около 1,5 тысячи тонн.

Сэкономить пространство удалось за счет сборки на высоте. В результате освободилось место под другие работы. Для смежных работ освободился центр поля. Разрешение на эксплуатацию спортивно-культурного комплекса на месте снесенного СКК «Петербургский» было получено 3 ноября. Строительство велось с 2020 года.

Ледовый дворец рассчитан на посещение более 21,5 тысячи человек в ходе соревнований. При проведении концертов объект одновременно сможет принимать до 23 тысяч человек. Арена станет домашней для петербургского хоккейного клуба СКА.

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Завод «СПК-Чимолаи» группы «Конар» из Челябинска смонтировал на высоте 36 метров от уровня земли купол крупнейшей в мире по вместимости ледовой «СКА Арены» Санкт-Петербурга. Как рассказал директор по развитию направления производства металлоконструкций группы Петр Сечкин, предложенные решения ускорили строительство объекта. «В ходе работы для соблюдения сроков удалось модернизировать первоначальную технологию монтаж. С одной стороны стадиона фермы купола собирали на земле, а затем собранную ферму пролетом 113 метров и весом 160 тонн поднимали на верхнюю плиту перекрытия на высоту 36 метров от уровня земли. Использовали кран грузоподъемностью 1350 тонн. Таких в России всего три», — отметил Сечкин. Собирали фермы на верхней плите перекрытия в горизонтальном положении. Следом фермы поднимали в вертикальное положение. Их соединяли по две в жесткий блок и надвигали его по направляющим к центру арены со скоростью 10 метров в сутки. В завершение к сдвинутому блоку присоединялась очередная ферма — и так, пока не были собраны все 20 элементов. Кроме купола сложной формы, «Конар» выпустил металлоконструкции для автомобильного проезда и перекрытия нижнего яруса. В нем располагаются бассейн, фитнес-зал, малая ледовая арена. Общий объем произведенных для «СКА Арены» конструкций достиг 6,5 тысячи тонн, из которых основные конструкции составили пять тысяч тонн, временные — около 1,5 тысячи тонн. Сэкономить пространство удалось за счет сборки на высоте. В результате освободилось место под другие работы. Для смежных работ освободился центр поля. Разрешение на эксплуатацию спортивно-культурного комплекса на месте снесенного СКК «Петербургский» было получено 3 ноября. Строительство велось с 2020 года. Ледовый дворец рассчитан на посещение более 21,5 тысячи человек в ходе соревнований. При проведении концертов объект одновременно сможет принимать до 23 тысяч человек. Арена станет домашней для петербургского хоккейного клуба СКА.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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