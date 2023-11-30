Чаще всего в ДТП в Челябинске попадают автомобили китайских брендов

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Проверка Росгвардией и МОБом соблюдения санитарных мер. Екатеринбург, такси, яндекс такси
Уровень аварийности той или иной автомобильной марки зависит от ее популярности в такси Фото:

Чаще всего в ДТП в Челябинске попадают автомобили китайских брендов Haval и Chery, говорится в исследовании, проведенном экспертами группы Ренессанс страхование. Результаты исследования опубликованы 30 ноября.

«Самыми аккуратными водителями за 10 месяцев 2023 года в Челябинске стали владельцы Lada XRAY — частота их попадания в ДТП равна 5,9 случаев на сто застрахованных автомобилей. В пятерку лидеров по безопасности вошли Renault Sandero (6,4%), Hyundai ix35 (6,5%), Ford Focus (6,7%) и Nissan Qashqai (7%). Самая высокая частота ДТП в Челябинске наблюдается у владельцев автомобилей Haval Jolion (18,5%) и Chery Tiggo 7 (14,5%). Такая статистика объясняется популярностью этих автомобилей в автопарках, включая такси», — говорят данные исследования.

Средний показатель частоты случаев обращений при ДТП за 10 месяцев 2023 года среди автомобилей всех марок в Челябинске составил 8,6 процента на сто застрахованных в компании автомобилей. При этом в целом по компании этот показатель составил 17,7 процента.

Исследователи компании заявили, что на частоту ДТП сейчас влияют два основных тренда. С одной стороны, из-за дефицита новых автомобилей и проблем с запчастями водить стали гораздо аккуратнее. Падение частоты ДТП в 1-м квартале 2023 года к 1-му кварталу 2022-го составило в зависимости от региона от 20 до 50%.

Второй тренд, который начинает брать верх — ухудшение автопарка из-за старения и сложностей с поставками запчастей, стремление автовладельцев сэкономить на запчастях и резине. Позитивный эффект от первого тренда перекрывается ухудшением технического состояния автопарка.

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Чаще всего в ДТП в Челябинске попадают автомобили китайских брендов Haval и Chery, говорится в исследовании, проведенном экспертами группы Ренессанс страхование. Результаты исследования опубликованы 30 ноября. «Самыми аккуратными водителями за 10 месяцев 2023 года в Челябинске стали владельцы Lada XRAY — частота их попадания в ДТП равна 5,9 случаев на сто застрахованных автомобилей. В пятерку лидеров по безопасности вошли Renault Sandero (6,4%), Hyundai ix35 (6,5%), Ford Focus (6,7%) и Nissan Qashqai (7%). Самая высокая частота ДТП в Челябинске наблюдается у владельцев автомобилей Haval Jolion (18,5%) и Chery Tiggo 7 (14,5%). Такая статистика объясняется популярностью этих автомобилей в автопарках, включая такси», — говорят данные исследования. Средний показатель частоты случаев обращений при ДТП за 10 месяцев 2023 года среди автомобилей всех марок в Челябинске составил 8,6 процента на сто застрахованных в компании автомобилей. При этом в целом по компании этот показатель составил 17,7 процента. Исследователи компании заявили, что на частоту ДТП сейчас влияют два основных тренда. С одной стороны, из-за дефицита новых автомобилей и проблем с запчастями водить стали гораздо аккуратнее. Падение частоты ДТП в 1-м квартале 2023 года к 1-му кварталу 2022-го составило в зависимости от региона от 20 до 50%. Второй тренд, который начинает брать верх — ухудшение автопарка из-за старения и сложностей с поставками запчастей, стремление автовладельцев сэкономить на запчастях и резине. Позитивный эффект от первого тренда перекрывается ухудшением технического состояния автопарка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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