Мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу Фото: Размик Закарян © URA.RU

Семилетний мальчик попал в больницу в результате наезда автомобиля в Салехарде. Запись происшествия попала на видео и была опубликована в местных telegram-каналах.

«Со слов ребенка, он переходил дорогу на зеленый свет», — сообщила в опубликованном каналом «Салехард CITY» комментарии замначальника Госавтоинспекции Салехарда Галина Шипова.

При этом, по предварительным данным, мальчик 2016 года рождения переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, когда на него наехала легковая машина. Пострадавший доставлен в приемный покой с ушибом грудной клетки.

Ранее URA.RU сообщало о другом похожем ДТП в Салехарде. Тогда в результате наезда на пешеходном переходе погибла девочка.