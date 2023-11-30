Курганские врачи будут ездить на «Москвиче» бизнес-класса

01 декабря 2023 в 10:01 Размер текста - 17 +

Представители больницы хотят купить «Москвич» максимальной комплектации Фото: Сергей Русанов © URA.RU Представители Курганского областного кардиологического диспансера хотят купить бизнес-версию седана «Москвич 6» в максимальной комплектации. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. «Легковой автомобиль „Москвич 6“ или эквивалент. В количестве 1 штук», — указано в техзадании. Начальная цена закупки составляет 2,85 млн рублей. В требованиях к закупке указано, что мощность автомобиля должна составлять 174 лошадиные силы. Такая есть только у машины с максимальной комплектацией. В этой версии машины в потолке есть люк с электроприводом, центральный задний подлокотник с двумя подстаканниками, климат-контроль и цифровая панель приборов с цветным экраном. По словам источника URA.RU, связанного со сферой здравоохранения, этой машиной будут пользоваться сотрудники депздрава. Предполагается, что на ней будут ездить и руководители департамента.

Представители Курганского областного кардиологического диспансера хотят купить бизнес-версию седана «Москвич 6» в максимальной комплектации. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. «Легковой автомобиль „Москвич 6“ или эквивалент. В количестве 1 штук», — указано в техзадании. Начальная цена закупки составляет 2,85 млн рублей. В требованиях к закупке указано, что мощность автомобиля должна составлять 174 лошадиные силы. Такая есть только у машины с максимальной комплектацией. В этой версии машины в потолке есть люк с электроприводом, центральный задний подлокотник с двумя подстаканниками, климат-контроль и цифровая панель приборов с цветным экраном. По словам источника URA.RU, связанного со сферой здравоохранения, этой машиной будут пользоваться сотрудники депздрава. Предполагается, что на ней будут ездить и руководители департамента.