30 ноября 2023

Курганские врачи будут ездить на «Москвиче» бизнес-класса

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль "Москвич 3" в автосалоне "Сатурн - Р auto". Пермь, импортозамещение, москвич 3, рулевое колесо
Представители больницы хотят купить «Москвич» максимальной комплектации Фото:

Представители Курганского областного кардиологического диспансера хотят купить бизнес-версию седана «Москвич 6» в максимальной комплектации. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

«Легковой автомобиль „Москвич 6“ или эквивалент. В количестве 1 штук», — указано в техзадании. Начальная цена закупки составляет 2,85 млн рублей.

В требованиях к закупке указано, что мощность автомобиля должна составлять 174 лошадиные силы. Такая есть только у машины с максимальной комплектацией. В этой версии машины в потолке есть люк с электроприводом, центральный задний подлокотник с двумя подстаканниками, климат-контроль и цифровая панель приборов с цветным экраном.

По словам источника URA.RU, связанного со сферой здравоохранения, этой машиной будут пользоваться сотрудники депздрава. Предполагается, что на ней будут ездить и руководители департамента.

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Представители Курганского областного кардиологического диспансера хотят купить бизнес-версию седана «Москвич 6» в максимальной комплектации. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. «Легковой автомобиль „Москвич 6“ или эквивалент. В количестве 1 штук», — указано в техзадании. Начальная цена закупки составляет 2,85 млн рублей. В требованиях к закупке указано, что мощность автомобиля должна составлять 174 лошадиные силы. Такая есть только у машины с максимальной комплектацией. В этой версии машины в потолке есть люк с электроприводом, центральный задний подлокотник с двумя подстаканниками, климат-контроль и цифровая панель приборов с цветным экраном. По словам источника URA.RU, связанного со сферой здравоохранения, этой машиной будут пользоваться сотрудники депздрава. Предполагается, что на ней будут ездить и руководители департамента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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