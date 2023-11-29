На «Москвич», по словам источника, планируют потратить 3 млн рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Для депздрава Курганской области купят служебный автомобиль марки «Москвич». Об этом URA.RU сообщил источник, связанный со сферой здравоохранения. По его словам, закупку должен произвести местный кардиоцентр.

«Служебную машину за 3 млн рублей поручили закупить кардиодиспансеру. Машину направят на нужды депздрава. На ней, в том числе, будет ездить глава департамента Алексей Сигидаев», — рассказал источник.

URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с депздравом. Ответ ожидается.

Ранее директор муниципального предприятия «Спецавтотранс» из Шадринска Юрий Грязных пытался купить на предприятие китайский внедорожник премиум-класса Exeed VX President за 6,3 млн рублей, но закупку отменил мэр города Антон Мокан. Вместо внедорожника Грязных приобрел у челябинской фирмы автомобиль Lada Vesta более чем за 1,7 млн рублей.