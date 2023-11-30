Путину рассказали о подозрительных операциях с криптовалютой

Чиханчин: незаконные сделки с крипотовалютой связаны с наркотиками и терроризмом

30 ноября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Чиханчин на встрече с Путиным заявил, что система оборота криптовалюты в России «недоурегулирована» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России наблюдается двукратный рост подозрительных операций с криптовалютой. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. «Продолжается работа по обороту криптовалюты. С учетом того, что все-таки система не доурегулирована, идет рост подозрительных операций примерно в два раза», — доложил Чиханчин, передает пресс-служба Кремля . По его словам, в большей степени это связано с торговлей наркотиками, мошенничеством, а также коррупцией. Путин задал вопрос Чиханчину: «Отмывание денег от продажи наркотиков?». «Да. И, к сожалению, терроризм тоже здесь использует», — ответил глава Росфинмониторинга. Для решения этой проблемы Росфинмониторинг совместно с банком ВТБ запустил «прозрачный блокчейн», продолжил Чиханчин. Он пояснил, что механизм позволяет проводить расследования по делам, связанным с криптовалютой. «К этому прозрачному блокчейну сейчас подключено около семи тысяч сотрудников правоохранительных органов, других заинтересованных ведомств. И шесть стран мы уже подключили, то есть они тоже пользуются. Это дает возможность возбуждать уголовные дела», — резюмировал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу. Ранее стало известно, что житель Курганской области, который продавал наркотики за криптовалюту, проведет в колонии особого режима 7,5 лет. Мужчина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и финансовых операциях с деньгами, приобретенными в результате совершения преступления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России наблюдается двукратный рост подозрительных операций с криптовалютой. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. «Продолжается работа по обороту криптовалюты. С учетом того, что все-таки система не доурегулирована, идет рост подозрительных операций примерно в два раза», — доложил Чиханчин, передает пресс-служба Кремля. По его словам, в большей степени это связано с торговлей наркотиками, мошенничеством, а также коррупцией. Путин задал вопрос Чиханчину: «Отмывание денег от продажи наркотиков?». «Да. И, к сожалению, терроризм тоже здесь использует», — ответил глава Росфинмониторинга. Для решения этой проблемы Росфинмониторинг совместно с банком ВТБ запустил «прозрачный блокчейн», продолжил Чиханчин. Он пояснил, что механизм позволяет проводить расследования по делам, связанным с криптовалютой. «К этому прозрачному блокчейну сейчас подключено около семи тысяч сотрудников правоохранительных органов, других заинтересованных ведомств. И шесть стран мы уже подключили, то есть они тоже пользуются. Это дает возможность возбуждать уголовные дела», — резюмировал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу. Ранее стало известно, что житель Курганской области, который продавал наркотики за криптовалюту, проведет в колонии особого режима 7,5 лет. Мужчина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и финансовых операциях с деньгами, приобретенными в результате совершения преступления.