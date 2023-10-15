15 октября 2023
14 октября 2023
13 октября 2023

В Кургане вынесли приговор дилеру, торговавшему наркотиками за криптовалюту

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец использовал криптовалюту для продажи наркотиков Фото:

Житель Курганской области, который продавал наркотики за криптовалюту, проведет в колонии особого режима 7,5 лет. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда.

«Назначить по совокупности приговоров наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии особого режима. Лишить права управлять транспортными средствами на один день», — говорится в документе.

Мужчина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и финансовых операциях с деньгами, приобретенными в результате совершения преступления. Виновный вступил в сговор с неустановленным лицом и продавал наркотики через тайники. Позже он легализовал полученный им доход в криптовалюте и придал правомерный вид денежным средствам на сумму 505 153 рубля. Распорядившись ими по своему усмотрению, он купил мотоцикл. В суде подсудимый согласился с обвинением и полностью признал себя виновным.

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Житель Курганской области, который продавал наркотики за криптовалюту, проведет в колонии особого режима 7,5 лет. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда. «Назначить по совокупности приговоров наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии особого режима. Лишить права управлять транспортными средствами на один день», — говорится в документе. Мужчина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и финансовых операциях с деньгами, приобретенными в результате совершения преступления. Виновный вступил в сговор с неустановленным лицом и продавал наркотики через тайники. Позже он легализовал полученный им доход в криптовалюте и придал правомерный вид денежным средствам на сумму 505 153 рубля. Распорядившись ими по своему усмотрению, он купил мотоцикл. В суде подсудимый согласился с обвинением и полностью признал себя виновным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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