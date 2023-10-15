В Кургане вынесли приговор дилеру, торговавшему наркотиками за криптовалюту

16 октября 2023 в 07:27 Размер текста - 17 +

Курганец использовал криптовалюту для продажи наркотиков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель Курганской области, который продавал наркотики за криптовалюту, проведет в колонии особого режима 7,5 лет. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда. «Назначить по совокупности приговоров наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии особого режима. Лишить права управлять транспортными средствами на один день», — говорится в документе. Мужчина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и финансовых операциях с деньгами, приобретенными в результате совершения преступления. Виновный вступил в сговор с неустановленным лицом и продавал наркотики через тайники. Позже он легализовал полученный им доход в криптовалюте и придал правомерный вид денежным средствам на сумму 505 153 рубля. Распорядившись ими по своему усмотрению, он купил мотоцикл. В суде подсудимый согласился с обвинением и полностью признал себя виновным.

Житель Курганской области, который продавал наркотики за криптовалюту, проведет в колонии особого режима 7,5 лет. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда. «Назначить по совокупности приговоров наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии особого режима. Лишить права управлять транспортными средствами на один день», — говорится в документе. Мужчина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и финансовых операциях с деньгами, приобретенными в результате совершения преступления. Виновный вступил в сговор с неустановленным лицом и продавал наркотики через тайники. Позже он легализовал полученный им доход в криптовалюте и придал правомерный вид денежным средствам на сумму 505 153 рубля. Распорядившись ими по своему усмотрению, он купил мотоцикл. В суде подсудимый согласился с обвинением и полностью признал себя виновным.