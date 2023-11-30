Новый спикер гордумы Тюмени перекроит структуру аппарата

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Комитет по социальной политике. Курган, чиновница, совещание, заседание, монитор, шариковая ручка
Светлана Иванова возьмется за реформирование аппарата гордумы Фото:

Спикер Тюменской городской думы Светлана Иванова планирует изменить структуру аппарата, которую выстраивал ее предшественник Евгений Заболотный. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к политическому бомонду.

«Новый спикер присматривается к кадрам, к работе отделов. В планах большие ротации. Некоторые отделы могут исчезнуть. Взамен появятся новые. Своих планов Иванова еще не раскрывает, но явно настроена на реформы», — делятся собеседники агентства.

Новый спикер думы уже начала вводить новые порядки. К примеру, она лично посещает заседания всех комиссий, чего не делал Заболотный. Иванова также назначила своих людей на ключевые должности. Аппарат гордумы возглавила ее соратница по прошлому месту работы: администрации Тюменского района. Инсайдеры также сообщают, что она увеличила количество отчетности.

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Спикер Тюменской городской думы Светлана Иванова планирует изменить структуру аппарата, которую выстраивал ее предшественник Евгений Заболотный. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к политическому бомонду. «Новый спикер присматривается к кадрам, к работе отделов. В планах большие ротации. Некоторые отделы могут исчезнуть. Взамен появятся новые. Своих планов Иванова еще не раскрывает, но явно настроена на реформы», — делятся собеседники агентства. Новый спикер думы уже начала вводить новые порядки. К примеру, она лично посещает заседания всех комиссий, чего не делал Заболотный. Иванова также назначила своих людей на ключевые должности. Аппарат гордумы возглавила ее соратница по прошлому месту работы: администрации Тюменского района. Инсайдеры также сообщают, что она увеличила количество отчетности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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