Новый спикер гордумы Тюмени перекроит структуру аппарата

Светлана Иванова возьмется за реформирование аппарата гордумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Спикер Тюменской городской думы Светлана Иванова планирует изменить структуру аппарата, которую выстраивал ее предшественник Евгений Заболотный. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к политическому бомонду.

«Новый спикер присматривается к кадрам, к работе отделов. В планах большие ротации. Некоторые отделы могут исчезнуть. Взамен появятся новые. Своих планов Иванова еще не раскрывает, но явно настроена на реформы», — делятся собеседники агентства.

Новый спикер думы уже начала вводить новые порядки. К примеру, она лично посещает заседания всех комиссий, чего не делал Заболотный. Иванова также назначила своих людей на ключевые должности. Аппарат гордумы возглавила ее соратница по прошлому месту работы: администрации Тюменского района. Инсайдеры также сообщают, что она увеличила количество отчетности.