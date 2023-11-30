В Перми Турчак сделал заявление по выборам президента

Партия планирует обеспечить высокий уровень явки на выборах Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В Перми секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак обозначил главные задачи партии на выборах президента в марте 2024 года. Речь идет о высоком уровне явки, поддержки и «полной легитимности», сообщил корреспондент URA.RU с конференции регионального отделения «Единой России».

«Главная сила „Единой России“ в ее мобилизационной базе, а в ней свыше 30 млн человек. Наша задача — сделать так, чтобы они не оставили свой голос под подушкой или на весенне-осенней рыбалке и выразили свою волю», — отметил Турчак.

Ранее URA.RU рассказало, что Андрей Турчак вместе с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным открыли памятник русскому ученому и изобретателю из Санкт-Петербурга Петру Соболевскому. Секретарь генсовета партии поблагодарил главу региона и его команду за то, что увековечивают имена ученых и изобретателей, которые вносят активный вклад в развитие России.