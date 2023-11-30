В Перми Турчак сделал заявление по выборам президента

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© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение результатов после подсчета голосов на референдуме о вхождении ЛДНР, Запорожья, Херсона в состав РФ. Донецк, референдум, турчак
Партия планирует обеспечить высокий уровень явки на выборах Фото:

В Перми секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак обозначил главные задачи партии на выборах президента в марте 2024 года. Речь идет о высоком уровне явки, поддержки и «полной легитимности», сообщил корреспондент URA.RU с конференции регионального отделения «Единой России».

«Главная сила „Единой России“ в ее мобилизационной базе, а в ней свыше 30 млн человек. Наша задача — сделать так, чтобы они не оставили свой голос под подушкой или на весенне-осенней рыбалке и выразили свою волю», — отметил Турчак.

Ранее URA.RU рассказало, что Андрей Турчак вместе с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным открыли памятник русскому ученому и изобретателю из Санкт-Петербурга Петру Соболевскому. Секретарь генсовета партии поблагодарил главу региона и его команду за то, что увековечивают имена ученых и изобретателей, которые вносят активный вклад в развитие России.

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В Перми секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак обозначил главные задачи партии на выборах президента в марте 2024 года. Речь идет о высоком уровне явки, поддержки и «полной легитимности», сообщил корреспондент URA.RU с конференции регионального отделения «Единой России». «Главная сила „Единой России“ в ее мобилизационной базе, а в ней свыше 30 млн человек. Наша задача — сделать так, чтобы они не оставили свой голос под подушкой или на весенне-осенней рыбалке и выразили свою волю», — отметил Турчак. Ранее URA.RU рассказало, что Андрей Турчак вместе с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным открыли памятник русскому ученому и изобретателю из Санкт-Петербурга Петру Соболевскому. Секретарь генсовета партии поблагодарил главу региона и его команду за то, что увековечивают имена ученых и изобретателей, которые вносят активный вклад в развитие России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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