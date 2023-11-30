В магазинах ХМАО обвалились цены на новогодние подарки

В Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на сладкие новогодние подарки. Падение стоимости в магазинах доходит до 30%. Своими наблюдениями с URA.RU поделились сами клиенты торговых точек.
«Неделю назад ходили по супермаркетам, выбирали сладости детям сотрудников на подарок. Упаковки были рублей по 450-500. Решили не брать и сами упаковать. А сейчас вернулись и заметили, что такие же наборы продают по 300-340 рублей. И, судя по ценникам, стоимость снизили и на другие наборы», — делится покупательница из Нижневартовска.
По информации в приложениях сетевых магазинов и курьерских агрегаторов, стоимость сладких подарочных наборов в регионе действительно снизилась. В зависимости от ритейлера и бренда, на продукции указаны скидки в диапазоне около 10-30%. Агентство попросило прокомментировать ситуацию у представителей ритейлеров. Ответы ожидаются.
Ранее URA.RU рассказывало, что в югорских магазинах упали цены на красную икры. Тогда стоимость продукции в супермаркетах подешевела на 25%.
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