В магазинах ХМАО обвалились цены на новогодние подарки

В ХМАО цены на новогодние подарки снизили на 30%
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя ярмарка в ТЦ Кристалл. Тюмень, подарки, ярмарка, новый год, новогоднее оформление, новогодняя ярмарка, новогодние подарки, новогодний подарок
Покупатели заметили падение стоимости сладких подарков в ХМАО Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на сладкие новогодние подарки. Падение стоимости в магазинах доходит до 30%. Своими наблюдениями с URA.RU поделились сами клиенты торговых точек.

«Неделю назад ходили по супермаркетам, выбирали сладости детям сотрудников на подарок. Упаковки были рублей по 450-500. Решили не брать и сами упаковать. А сейчас вернулись и заметили, что такие же наборы продают по 300-340 рублей. И, судя по ценникам, стоимость снизили и на другие наборы», — делится покупательница из Нижневартовска.

По информации в приложениях сетевых магазинов и курьерских агрегаторов, стоимость сладких подарочных наборов в регионе действительно снизилась. В зависимости от ритейлера и бренда, на продукции указаны скидки в диапазоне около 10-30%. Агентство попросило прокомментировать ситуацию у представителей ритейлеров. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU рассказывало, что в югорских магазинах упали цены на красную икры. Тогда стоимость продукции в супермаркетах подешевела на 25%.

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В Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на сладкие новогодние подарки. Падение стоимости в магазинах доходит до 30%. Своими наблюдениями с URA.RU поделились сами клиенты торговых точек. «Неделю назад ходили по супермаркетам, выбирали сладости детям сотрудников на подарок. Упаковки были рублей по 450-500. Решили не брать и сами упаковать. А сейчас вернулись и заметили, что такие же наборы продают по 300-340 рублей. И, судя по ценникам, стоимость снизили и на другие наборы», — делится покупательница из Нижневартовска. По информации в приложениях сетевых магазинов и курьерских агрегаторов, стоимость сладких подарочных наборов в регионе действительно снизилась. В зависимости от ритейлера и бренда, на продукции указаны скидки в диапазоне около 10-30%. Агентство попросило прокомментировать ситуацию у представителей ритейлеров. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU рассказывало, что в югорских магазинах упали цены на красную икры. Тогда стоимость продукции в супермаркетах подешевела на 25%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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