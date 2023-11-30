В магазинах ХМАО обвалились цены на новогодние подарки

В ХМАО цены на новогодние подарки снизили на 30%

30 ноября 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Покупатели заметили падение стоимости сладких подарков в ХМАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на сладкие новогодние подарки. Падение стоимости в магазинах доходит до 30%. Своими наблюдениями с URA.RU поделились сами клиенты торговых точек. «Неделю назад ходили по супермаркетам, выбирали сладости детям сотрудников на подарок. Упаковки были рублей по 450-500. Решили не брать и сами упаковать. А сейчас вернулись и заметили, что такие же наборы продают по 300-340 рублей. И, судя по ценникам, стоимость снизили и на другие наборы», — делится покупательница из Нижневартовска. По информации в приложениях сетевых магазинов и курьерских агрегаторов, стоимость сладких подарочных наборов в регионе действительно снизилась. В зависимости от ритейлера и бренда, на продукции указаны скидки в диапазоне около 10-30%. Агентство попросило прокомментировать ситуацию у представителей ритейлеров. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU рассказывало, что в югорских магазинах упали цены на красную икры. Тогда стоимость продукции в супермаркетах подешевела на 25%.

В Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на сладкие новогодние подарки. Падение стоимости в магазинах доходит до 30%. Своими наблюдениями с URA.RU поделились сами клиенты торговых точек. «Неделю назад ходили по супермаркетам, выбирали сладости детям сотрудников на подарок. Упаковки были рублей по 450-500. Решили не брать и сами упаковать. А сейчас вернулись и заметили, что такие же наборы продают по 300-340 рублей. И, судя по ценникам, стоимость снизили и на другие наборы», — делится покупательница из Нижневартовска. По информации в приложениях сетевых магазинов и курьерских агрегаторов, стоимость сладких подарочных наборов в регионе действительно снизилась. В зависимости от ритейлера и бренда, на продукции указаны скидки в диапазоне около 10-30%. Агентство попросило прокомментировать ситуацию у представителей ритейлеров. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU рассказывало, что в югорских магазинах упали цены на красную икры. Тогда стоимость продукции в супермаркетах подешевела на 25%.