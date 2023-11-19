19 ноября 2023

В ХМАО обвалились цены на красную икру

Цены на красную икру в магазинах ХМАО упали на 25%
© Служба новостей «URA.RU»
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Еда. Екатеринбург, деликатесы, красная икра
В супермаркетах ХМАО подешевела красная икра Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на красную икры. Стоимость продукции в супермаркетах подешевела на 25%. О ситуации URA.RU сообщили сами клиенты магазинов.

«Неделю назад смотрели на ценники — стограммовая баночка была где-то больше 350 рублей. Сейчас видели такую же лососевую икру за 270. В стекле продают дороже, но, судя по ценам, она тоже подешевела рублей на 200», — поделился с журналистом агентства покупатель из Нижневартовска.

Согласно информации в приложениях курьерских агрегаторов, стоимость красной икры в югорских магазинах действительно снизилась. На ценниках продукции, в зависимости от ритейлера и бренда товара, указаны скидки от 16 до 25 процентов. Прокомментировать ситуацию со снижением стоимости красной икры агентство попросило представителей ритейлеров. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU рассказывало, что в России в преддверии Нового года начали падать цены на красную икру. Тогда речь шла о продукции на развес.

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В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на красную икры. Стоимость продукции в супермаркетах подешевела на 25%. О ситуации URA.RU сообщили сами клиенты магазинов. «Неделю назад смотрели на ценники — стограммовая баночка была где-то больше 350 рублей. Сейчас видели такую же лососевую икру за 270. В стекле продают дороже, но, судя по ценам, она тоже подешевела рублей на 200», — поделился с журналистом агентства покупатель из Нижневартовска. Согласно информации в приложениях курьерских агрегаторов, стоимость красной икры в югорских магазинах действительно снизилась. На ценниках продукции, в зависимости от ритейлера и бренда товара, указаны скидки от 16 до 25 процентов. Прокомментировать ситуацию со снижением стоимости красной икры агентство попросило представителей ритейлеров. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU рассказывало, что в России в преддверии Нового года начали падать цены на красную икру. Тогда речь шла о продукции на развес.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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