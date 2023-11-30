В Челябинской области овощи подорожали до 68%. Инфографика

01 декабря 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

За осень подорожали все овощи, кроме капусты, лука, моркови и картофеля Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области за осень подорожало большинство овощей. Согласно подсчетам URA.RU на 1 декабря цены увеличились до 68,2%. Больше всего к концу сезона удорожали баклажаны — на 68,2%. Их средняя стоимость увеличилась с 89 до 279,7 рублей за килограмм. Цены на кабачки увеличились на 63,2% или с 89,9 до 244 рублей. Стоимость помидор выросла в два раза до 216,2 рублей, огурцов на 24,1% — до 170 рублей за килограмм. Чеснок вырос в цене на 13,9% с 318 до 369,2 рублей, а свекла на 10,7% — с 30 до 33,6 рублей. Меньше всего удорожал сладкий перец с 284 до 289 рублей (+1,7%). Однако на часть овощей стоимость упала Капуста стала дешевле на 2% — стоимость за килограмм составит 24,5 рублей вместо 25. Цены на морковь снизились на 19% до 22,7 рублей, а на белый картофель на 22,5% до 18,6 рублей. Больше всего подешевел лук — на 28,8% с 39,6 до 28,2 рублей. Какие овощи подорожали в Челябинской области за осень 2023 года URA.RU

В Челябинской области за осень подорожало большинство овощей. Согласно подсчетам URA.RU на 1 декабря цены увеличились до 68,2%. Больше всего к концу сезона удорожали баклажаны — на 68,2%. Их средняя стоимость увеличилась с 89 до 279,7 рублей за килограмм. Цены на кабачки увеличились на 63,2% или с 89,9 до 244 рублей. Стоимость помидор выросла в два раза до 216,2 рублей, огурцов на 24,1% — до 170 рублей за килограмм. Чеснок вырос в цене на 13,9% с 318 до 369,2 рублей, а свекла на 10,7% — с 30 до 33,6 рублей. Меньше всего удорожал сладкий перец с 284 до 289 рублей (+1,7%). Однако на часть овощей стоимость упала Капуста стала дешевле на 2% — стоимость за килограмм составит 24,5 рублей вместо 25. Цены на морковь снизились на 19% до 22,7 рублей, а на белый картофель на 22,5% до 18,6 рублей. Больше всего подешевел лук — на 28,8% с 39,6 до 28,2 рублей.