29 ноября 2023

Возле УрФУ студенту выстрелили в голову. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фонари без абажуров Ради. Екатеринбург, фонари, уличное освещение, ургу
Инцидент произошел возле здания бывшего УрГУ на Ленина, 51 Фото:

Возле здания Уральского гуманитарного института (УрФУ, Ленина, 51) в Екатеринбурге одному из студентов выстрелили в голову. Молодой человек жив, его госпитализировали, сообщил URA.RU читатель.

«Видел, как из университета вывели парня — говорят, магистрант, первый курс. По словам друзей, он зарамсил (поссорился, — прим. URA.RU) с иностранцами около института, и в него [выстрелили] из травмата. То ли напугать хотели, то ли что. У него из головы идет кровь, но сквозного вроде нет. Шел сам, пошатываясь», — поделился собеседник.

К университету приехала скорая помощь и экипаж Росгвардии. Молодого человека госпитализировали. URA.RU направило запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, там ответили, что информация об инциденте зарегистрирована в отделе полиции №1 Кировского района. «На место выехали сотрудники ОВД. Полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего», — отметили в УМВД. В пресс-службе Росгвардии по Свердловской области уточняют информацию.

Молодого человека госпитализировали
Молодого человека госпитализировали
Фото:
К университету приехала машина скорой помощи
К университету приехала машина скорой помощи
Фото:

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Возле здания Уральского гуманитарного института (УрФУ, Ленина, 51) в Екатеринбурге одному из студентов выстрелили в голову. Молодой человек жив, его госпитализировали, сообщил URA.RU читатель. «Видел, как из университета вывели парня — говорят, магистрант, первый курс. По словам друзей, он зарамсил (поссорился, — прим. URA.RU) с иностранцами около института, и в него [выстрелили] из травмата. То ли напугать хотели, то ли что. У него из головы идет кровь, но сквозного вроде нет. Шел сам, пошатываясь», — поделился собеседник. К университету приехала скорая помощь и экипаж Росгвардии. Молодого человека госпитализировали. URA.RU направило запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, там ответили, что информация об инциденте зарегистрирована в отделе полиции №1 Кировского района. «На место выехали сотрудники ОВД. Полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего», — отметили в УМВД. В пресс-службе Росгвардии по Свердловской области уточняют информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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