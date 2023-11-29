В Курганской области на трассе из-за снега ограничили движение транспорта

В Курганской области на трассе «Иртыш» из-за снега и гололеда временно ограничили движение грузового транспорта, пассажирских автобусов и такси. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«На участке км 55+450- км 278+700 Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск вводится временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств», — сообщили в дорожном ведомстве. Ориентировочно снять ограничение планируют утром 1 декабря.
Ранее курганские власти предупредили водителей о плохой видимости на дорогах из-за тумана. Автомобилистов попросили быть осторожными на дорогах, не совершать резких маневров и не забывать включать габаритные огни и противотуманные фары. До этого с обращением к водителям выступала ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции просили курганцев воздержаться от дальних поездок из-за ухудшения погоды.
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