29 ноября 2023

Власти предупредили курганцев о плохой видимости на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцев призвали быть внимательными на дорогах из-за тумана Фото:

В Курганской области водителей призывают быть осторожными и рекомендуют не ездить на дальние расстояния из-за плохой видимости на дорогах. Об этом сообщается на сайте департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона.

«На территории Курганской области неблагоприятные погодные явления в виде тумана вызвали ухудшение видимости на дорогах, в особенности за пределами населенных пунктов», — говорится в сообщении. Водителей призывают соблюдать скоростной режим, не забывать включать габаритные огни и противотуманные фары, а также отказаться от дальних поездок.

Пешеходам рекомендуют использовать световозвращающие элементы на одежде. Также граждан просят не выходить на улицу без необходимости и осторожно пересекать проезжую часть.

Ранее URA.RU писало, что ГИБДД предупредила курганских водителей об опасной погоде. Обращение Госавтоинспекции было связано с ожидающимся в регионе мокрым снегом и гололедом.

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В Курганской области водителей призывают быть осторожными и рекомендуют не ездить на дальние расстояния из-за плохой видимости на дорогах. Об этом сообщается на сайте департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона. «На территории Курганской области неблагоприятные погодные явления в виде тумана вызвали ухудшение видимости на дорогах, в особенности за пределами населенных пунктов», — говорится в сообщении. Водителей призывают соблюдать скоростной режим, не забывать включать габаритные огни и противотуманные фары, а также отказаться от дальних поездок. Пешеходам рекомендуют использовать световозвращающие элементы на одежде. Также граждан просят не выходить на улицу без необходимости и осторожно пересекать проезжую часть. Ранее URA.RU писало, что ГИБДД предупредила курганских водителей об опасной погоде. Обращение Госавтоинспекции было связано с ожидающимся в регионе мокрым снегом и гололедом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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