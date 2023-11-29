Власти предупредили курганцев о плохой видимости на дорогах

Курганцев призвали быть внимательными на дорогах из-за тумана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области водителей призывают быть осторожными и рекомендуют не ездить на дальние расстояния из-за плохой видимости на дорогах. Об этом сообщается на сайте департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона.

«На территории Курганской области неблагоприятные погодные явления в виде тумана вызвали ухудшение видимости на дорогах, в особенности за пределами населенных пунктов», — говорится в сообщении. Водителей призывают соблюдать скоростной режим, не забывать включать габаритные огни и противотуманные фары, а также отказаться от дальних поездок.

Пешеходам рекомендуют использовать световозвращающие элементы на одежде. Также граждан просят не выходить на улицу без необходимости и осторожно пересекать проезжую часть.

Ранее URA.RU писало, что ГИБДД предупредила курганских водителей об опасной погоде. Обращение Госавтоинспекции было связано с ожидающимся в регионе мокрым снегом и гололедом.