ГИБДД предупредила курганских водителей об опасной погоде

Госавтоинспекция призвала курганских водителей быть осторожными и рекомендовала не ездить на дальние расстояния из-за опасной ситуации на дорогах. В регионе ожидается мокрый снег и гололед. Информация об этом опубликована в группе «ГИБДД45» в соцсети «ВКонтакте».
«Госавтоинспекция региона предостерегает водителей от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения погодных условий. По данным Курганского гидрометцентра, ухудшение погоды в регионе ожидается с 29 ноября. В вечернее время в отдельных районах области ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и понижение температуры воздуха, которое повлечет образование гололедицы на дорогах», — указано в посте группы.
Региональное УГИБДД также информирует, что в случае ухудшения дорожных условий и возникновения угрозы безопасного передвижения автотранспорта по загородным дорогам, сотрудниками Госавтоинспекции будут приняты меры. В таком случае планируется введение ограничений для движения транспортных средств.
Ранее URA.RU писало, что курганцев призвали быть осторожными на дорогах в условиях густого тумана. Госавтоинспекция советовала водителям снизить скорость движения и быть готовыми остановиться в пределах видимости на дороге.
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