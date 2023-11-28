28 ноября 2023

ГИБДД предупредила курганских водителей об опасной погоде

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
ГИБДД может ввести ограничения для курганских водителей из-за гололеда и мокрого снега 29 ноября Фото:

Госавтоинспекция призвала курганских водителей быть осторожными и рекомендовала не ездить на дальние расстояния из-за опасной ситуации на дорогах. В регионе ожидается мокрый снег и гололед. Информация об этом опубликована в группе «ГИБДД45» в соцсети «ВКонтакте».

«Госавтоинспекция региона предостерегает водителей от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения погодных условий. По данным Курганского гидрометцентра, ухудшение погоды в регионе ожидается с 29 ноября. В вечернее время в отдельных районах области ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и понижение температуры воздуха, которое повлечет образование гололедицы на дорогах», — указано в посте группы.

Региональное УГИБДД также информирует, что в случае ухудшения дорожных условий и возникновения угрозы безопасного передвижения автотранспорта по загородным дорогам, сотрудниками Госавтоинспекции будут приняты меры. В таком случае планируется введение ограничений для движения транспортных средств.

Ранее URA.RU писало, что курганцев призвали быть осторожными на дорогах в условиях густого тумана. Госавтоинспекция советовала водителям снизить скорость движения и быть готовыми остановиться в пределах видимости на дороге.

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Госавтоинспекция призвала курганских водителей быть осторожными и рекомендовала не ездить на дальние расстояния из-за опасной ситуации на дорогах. В регионе ожидается мокрый снег и гололед. Информация об этом опубликована в группе «ГИБДД45» в соцсети «ВКонтакте». «Госавтоинспекция региона предостерегает водителей от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения погодных условий. По данным Курганского гидрометцентра, ухудшение погоды в регионе ожидается с 29 ноября. В вечернее время в отдельных районах области ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и понижение температуры воздуха, которое повлечет образование гололедицы на дорогах», — указано в посте группы. Региональное УГИБДД также информирует, что в случае ухудшения дорожных условий и возникновения угрозы безопасного передвижения автотранспорта по загородным дорогам, сотрудниками Госавтоинспекции будут приняты меры. В таком случае планируется введение ограничений для движения транспортных средств. Ранее URA.RU писало, что курганцев призвали быть осторожными на дорогах в условиях густого тумана. Госавтоинспекция советовала водителям снизить скорость движения и быть готовыми остановиться в пределах видимости на дороге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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