ГИБДД предупредила курганских водителей об опасной погоде

29 ноября 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

ГИБДД может ввести ограничения для курганских водителей из-за гололеда и мокрого снега 29 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Госавтоинспекция призвала курганских водителей быть осторожными и рекомендовала не ездить на дальние расстояния из-за опасной ситуации на дорогах. В регионе ожидается мокрый снег и гололед. Информация об этом опубликована в группе «ГИБДД45» в соцсети «ВКонтакте». «Госавтоинспекция региона предостерегает водителей от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения погодных условий. По данным Курганского гидрометцентра, ухудшение погоды в регионе ожидается с 29 ноября. В вечернее время в отдельных районах области ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и понижение температуры воздуха, которое повлечет образование гололедицы на дорогах», — указано в посте группы. Региональное УГИБДД также информирует, что в случае ухудшения дорожных условий и возникновения угрозы безопасного передвижения автотранспорта по загородным дорогам, сотрудниками Госавтоинспекции будут приняты меры. В таком случае планируется введение ограничений для движения транспортных средств. Ранее URA.RU писало, что курганцев призвали быть осторожными на дорогах в условиях густого тумана. Госавтоинспекция советовала водителям снизить скорость движения и быть готовыми остановиться в пределах видимости на дороге.

Госавтоинспекция призвала курганских водителей быть осторожными и рекомендовала не ездить на дальние расстояния из-за опасной ситуации на дорогах. В регионе ожидается мокрый снег и гололед. Информация об этом опубликована в группе «ГИБДД45» в соцсети «ВКонтакте». «Госавтоинспекция региона предостерегает водителей от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения погодных условий. По данным Курганского гидрометцентра, ухудшение погоды в регионе ожидается с 29 ноября. В вечернее время в отдельных районах области ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и понижение температуры воздуха, которое повлечет образование гололедицы на дорогах», — указано в посте группы. Региональное УГИБДД также информирует, что в случае ухудшения дорожных условий и возникновения угрозы безопасного передвижения автотранспорта по загородным дорогам, сотрудниками Госавтоинспекции будут приняты меры. В таком случае планируется введение ограничений для движения транспортных средств. Ранее URA.RU писало, что курганцев призвали быть осторожными на дорогах в условиях густого тумана. Госавтоинспекция советовала водителям снизить скорость движения и быть готовыми остановиться в пределах видимости на дороге.