Прокурор выехал в Златоуст, где из-за снегопада задержался поезд

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Дезинфекция и проверка масочного режима на железнодорожном вокзале. Челябинск, пассажирский поезд, ржд, железная дорога, поезд, жд вокзал челябинск
Пассажирский поезд задержался на станции в Златоусте на полтора часа Фото:

Ответственный уполномоченный транспортный прокурор выехал в Златоуст Челябинской области, где 30 ноября на станции задержался пассажирский поезд. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, причиной стал сильный снегопад.

«Уполномоченный прокурор выехал на железнодорожный вокзал в Златоуст. 30 ноября из-за сильного снегопада там на полтора часа задержался пассажирский поезд», — уточнили в пресс-службе.

Поезд №142 следовал по направлению Симферополь-Пермь. Пассажиров расположили в зале ожидания вокзала, где организована мобильная приемная транспортной прокуратуры.

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Ответственный уполномоченный транспортный прокурор выехал в Златоуст Челябинской области, где 30 ноября на станции задержался пассажирский поезд. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, причиной стал сильный снегопад. «Уполномоченный прокурор выехал на железнодорожный вокзал в Златоуст. 30 ноября из-за сильного снегопада там на полтора часа задержался пассажирский поезд», — уточнили в пресс-службе. Поезд №142 следовал по направлению Симферополь-Пермь. Пассажиров расположили в зале ожидания вокзала, где организована мобильная приемная транспортной прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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