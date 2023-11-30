Прокурор выехал в Златоуст, где из-за снегопада задержался поезд

Пассажирский поезд задержался на станции в Златоусте на полтора часа
Ответственный уполномоченный транспортный прокурор выехал в Златоуст Челябинской области, где 30 ноября на станции задержался пассажирский поезд. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, причиной стал сильный снегопад.
«Уполномоченный прокурор выехал на железнодорожный вокзал в Златоуст. 30 ноября из-за сильного снегопада там на полтора часа задержался пассажирский поезд», — уточнили в пресс-службе.
Поезд №142 следовал по направлению Симферополь-Пермь. Пассажиров расположили в зале ожидания вокзала, где организована мобильная приемная транспортной прокуратуры.
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