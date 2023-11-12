12 ноября 2023

Курганцы жалуются, что со здания главпочтамта падают камни. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Руководство «Почты России» в Кургане нашли подрядчика для ремонта главпочтамта Фото:

Жители Кургана пожаловались, что с крыши центрального отделения «Почты России» в городе падают камни. Горожане опасаются, что фрагменты здания упадут на голову прохожих. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Главпочтамт потихоньку разваливается, камни летят на мимо проходящих пешеходов. Если вы его не ремонтируете, так хоть огородите, чтобы никто не пострадал», — указано в посте telegram-канала «ЧП Курган».

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу компании «Почта России». Журналисту ответили, что руководство организации не отказывается от участия в реставрации здания главпочтамта. Уже определен подрядчик, который будет разрабатывать проектно-сметную документацию. Руководство планирует составить соглашение, по которому каждый из собственников должен передать средства на ремонт здания.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти спорили с «Почтой России» из-за здания главпочтамта. Правительство региона подавало иск к компании и еще нескольким собственникам отделения.

Со здания главпочтамта в Кургане падают камни
Со здания главпочтамта в Кургане падают камни
Фото:

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Жители Кургана пожаловались, что с крыши центрального отделения «Почты России» в городе падают камни. Горожане опасаются, что фрагменты здания упадут на голову прохожих. Об этом сообщается в социальных сетях. «Главпочтамт потихоньку разваливается, камни летят на мимо проходящих пешеходов. Если вы его не ремонтируете, так хоть огородите, чтобы никто не пострадал», — указано в посте telegram-канала «ЧП Курган». Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу компании «Почта России». Журналисту ответили, что руководство организации не отказывается от участия в реставрации здания главпочтамта. Уже определен подрядчик, который будет разрабатывать проектно-сметную документацию. Руководство планирует составить соглашение, по которому каждый из собственников должен передать средства на ремонт здания. Ранее URA.RU писало, что курганские власти спорили с «Почтой России» из-за здания главпочтамта. Правительство региона подавало иск к компании и еще нескольким собственникам отделения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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