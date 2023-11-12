Руководство «Почты России» в Кургане нашли подрядчика для ремонта главпочтамта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана пожаловались, что с крыши центрального отделения «Почты России» в городе падают камни. Горожане опасаются, что фрагменты здания упадут на голову прохожих. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Главпочтамт потихоньку разваливается, камни летят на мимо проходящих пешеходов. Если вы его не ремонтируете, так хоть огородите, чтобы никто не пострадал», — указано в посте telegram-канала «ЧП Курган».

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу компании «Почта России». Журналисту ответили, что руководство организации не отказывается от участия в реставрации здания главпочтамта. Уже определен подрядчик, который будет разрабатывать проектно-сметную документацию. Руководство планирует составить соглашение, по которому каждый из собственников должен передать средства на ремонт здания.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти спорили с «Почтой России» из-за здания главпочтамта. Правительство региона подавало иск к компании и еще нескольким собственникам отделения.