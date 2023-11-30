Предприятие мэрии Краснокамска решило отсудить у воинской части 1,2 млн рублей

01 декабря 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Войсковая часть накопила долги за водоснабжение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Войсковая часть №3426, расположенная в Перми, задолжавшая за коммунальные ресурсы, стала ответчиком в суде. Иск в Арбитражный суд Пермского края подало муниципальное предприятие «Краснокамский водоканал». Коммунальщики указали, что войсковая часть не оплатила услуги по холодному водоснабжению и водоотведению. «МУП „Краснокамский водоканал“ обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к войсковой части 3426, предъявив требования о взыскании задолженности за водоснабжение и водоотведение за период с июня 2022 года по январь 2023 года в сумме 1 174 652,01 рубля», — сказано в определении суда. Судебное разбирательство между сторонами назначено на 10 января. По данным СБИС, войсковая часть располагается на улице Кировоградской. Учредителем МУП «Краснокамский водоканал» является администрация Краснокамского городского округа. Ранее URA.RU рассказывало, что военкомату Пермского края удалось отсудить деньги у предпринимателя, который оказывал услугу по перевозке призывников.

Войсковая часть №3426, расположенная в Перми, задолжавшая за коммунальные ресурсы, стала ответчиком в суде. Иск в Арбитражный суд Пермского края подало муниципальное предприятие «Краснокамский водоканал». Коммунальщики указали, что войсковая часть не оплатила услуги по холодному водоснабжению и водоотведению. «МУП „Краснокамский водоканал“ обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к войсковой части 3426, предъявив требования о взыскании задолженности за водоснабжение и водоотведение за период с июня 2022 года по январь 2023 года в сумме 1 174 652,01 рубля», — сказано в определении суда. Судебное разбирательство между сторонами назначено на 10 января. По данным СБИС, войсковая часть располагается на улице Кировоградской. Учредителем МУП «Краснокамский водоканал» является администрация Краснокамского городского округа. Ранее URA.RU рассказывало, что военкомату Пермского края удалось отсудить деньги у предпринимателя, который оказывал услугу по перевозке призывников.